Jemenin huthikapinalliset iskivät Israeliin – keitä he ovat?

Jemenin Iranin tukemat huthit ilmoittivat lauantaina ampuneensa ohjuksia Israeliin liittyessään Lähi-idän laajenevaan konfliktiin. Israelin armeija oli aiemmin sanonut havainneensa ohjuksen Jemenistä, uutisoi CNN.

Houthi-liike, joka tunnetaan myös nimellä Ansar Allah (Jumalan kannattajat), on yksi Jemenin sisällissodan osapuolista. Se syntyi 1990-luvulla, kun sen johtaja Hussein al-Houthi käynnisti ”Uskova nuori” -liikkeen, uskonnollisen herätysliikkeen vuosisatoja vanhalle shiialaisuuden lahkolle, jota kutsutaan zaidismiksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zaidit hallitsivat Jemeniä vuosisatojen ajan, mutta heidät syrjäytettiin sunnihallinnon aikana, joka nousi valtaan vuoden 1962 sisällissodan jälkeen. Al-Houthin liike perustettiin edustamaan zaideja ja vastustamaan radikaalia sunnisuuntausta, erityisesti naapurimaan Saudi-Arabian wahhabilaisia ​​ajatuksia. Hänen lähimmät seuraajansa tunnettiin hutheina.

Jemenin sisällissota alkoi vuonna 2014, kun huthijoukot valtasivat pääkaupunki Sanaan ja syöksivät vallasta kansainvälisesti tunnustetun ja Saudi-Arabian tukeman hallituksen. Konflikti kärjistyi laajemmaksi sodaksi vuonna 2015, kun Saudi-Arabian johtama koalitio puuttui asiaan yrittäen torjua hutheja.

Tulitauko allekirjoitettiin vuonna 2022, mutta se raukesi puolessa vuodessa. Sotivat osapuolet eivät kuitenkaan ole palanneet täysimittaiseen sotimiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Houthit saavat tukea Iranilta, joka alkoi lisätä apuaan ryhmälle vuonna 2014 sisällissodan kärjistyessä ja sen kilpailun Saudi-Arabian kanssa voimistuessa. Iran on toimittanut ryhmälle aseita ja teknologiaa muun muassa merimiinoihin, ballistisiin ja risteilyohjuksiin sekä miehittämättömiin ilma-aluksiin, Center for Strategic and International Studiesin vuoden 2021 raportin mukaan.

Houthit ovat osa Iranin niin kutsuttua Vastarinnan akselia eli Israelin ja lännen vastaista alueellisten sotajoukkojen liittoumaa, jota Iranin islamilainen tasavalta tukee.

Amerikkalaiset viranomaiset ovat seuranneet huthien kotimaassa tuottamien ohjusten kantaman, tarkkuuden ja tappavuuden parannuksia. Aluksi kotimaassa valmistetut huthien aseet koottiin pääosin Jemeniin salakuljetetuista iranilaisista osista, kertoi Yhdysvaltain tiedustelupalveluun perehtynyt virkamies CNN:lle.