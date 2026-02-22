Jauhelihan hinta nousi rajusti – ”Suomalaiset saavat tottua kalliimpaan”

Naudan jauhelihan hinta on noussut reippaasti ja kilohinta pyörii nyt noin 15 euron molemmin puolin. Asiantuntijan mukaan hinta ei myöskään ole laskemassa vaan saattaa jopa nousta.

Viime vuoden keväälläkin puhuttiin jauhelihasta. Silloin kyse oli sen puutteesta, kun kauppojen jauhelihatiskit kumisivat tyhjyyttään. Tänä vuonna hyllyt eivät ole olleet samalla tavalla tyhjiä kuin viime keväänä, mutta jauhelihan ja naudan lihan hinta on silti kallistunut.

– Naudanlihan tuottajahinta on noussut reippaasti. Joulukuussa tuottajahinta oli 36 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. sanoo Pellervon taloustutkimuksen maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg Verkkouutisille.

Toinen syy, miksi naudan jauhelihan hinta on se, että haetaan tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä.

– Isossa kuvassa kyse on samasta asiasta kuin viime keväänä, kun jauhelihasta koettiin puutetta, Forsman-Hugg sanoo.

Jauhelihahyllyt eivät ole enää tyhjiä. Se ei johdu siitä, että naudanlihan tuotanto ja tarjonta olisi kasvaneet. Tulevaisuudessakaan ei vaikuta siltä, että hinnat laskisivat merkittävästi, joten Forsman-Hugg uskoo, että suomalaiset saavat tottua siihen, että liha on aiempaa kalliimpaa.

– Maitotilojen määrä on vähentynyt, ja lehmien keskituotos on kasvanut. Suomessa suuri osa lihaksi kasvatettavista vasikoista tulee maitotiloilta ja sekin on osaltaan hidastanut naudan lihantuotantoa, Forsman-Hugg sanoo.

”Jossain kulkee kuluttajien kipuraja”

Naudan jauhelihan hinnassa on viime vuosina nähty suurta vaihtelua. Vuonna 2022 alkanut hintojen nousu laski jauhelihan kysyntää.

– Kun kysyntä laski, niin hintaa laskettiin. Jauheliha on myös ollut hieman kauppojen sisäänvetotuote. Kun kysyntää piisasi, mutta tarjonnassa on ollut niukkuutta, niin tilannetta on yritetty korjata hinnankorotuksilla, Pellervon taloustutkimuksen Forsman-Hugg sanoo.

Viime vuonna naudan jauhelihan hinta nousi noin viidenneksen. Forsman-Huggin mukaan lihan hintaan voi kohdistua edelleen pientä nousupainetta.

– Jossain kohti kulkee luultavasti kuluttajien kipuraja siitä, kuinka paljon hintaa voidaan vielä nostaa. Nythän emme ole enää nähneet samanlaista tilannetta kuin viime keväänä, kun jauhelihahyllyt olivat tyhjiä. Pientä taitosta voi olla tulossa myös alaspäin siinä vaiheessa, jos hintojen nousu alkaa hillitä kysyntää, Forsman-Hugg sanoo.

– Toisaalta tarjontapuoleen ei ole tulossa suurta muutosta, joten se ei lupaa sitä, että kovin suuria laskuja hintoihin olisi tulossa. Naudanlihan tuotannossa kasvaneeseen kysyntään ei voida reagoida kovinkaan nopeasti, ja toisaalta meillä ei ole sellaista näkymää, jossa naudanlihan kulutus olisi pysyvästi kääntymässä kasvuun.