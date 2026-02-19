Jättiplaneetta on luultua pienempi, oppikirjat menevät uusiksi

Planeetta Jupiter mitattiin hiljattain uudelleen, jolloin kävi ilmi, että se onkin pienempi kuin tutkijat ovat aiemmin ajatelleet.

– Oppikirjat pitää päivittää. Jupiterin koko ei tietenkään ole muuttunut, mutta mittaustapamme on, ilmoitti israelilaisen Weizmann Instituutin professori Johai Kaspi.

Jupiter on kaasujättiläinen ja aurinkokuntamme suurin planeetta. Oppikirjojen mukaan sen halkaisija on päiväntasaajalla 142 984 kilometriä ja napojen kautta mitattuna 133 708 kilometriä. Toisin sanoen Jupiter on hieman litistynyt johtuen sen suuresta pyörimisnopeudesta – alle kymmenen tuntia.

Planeettaa parhaillaan kiertävä Nasan Juno-luotain on kuitenkin mitannut sen olevan noin kahdeksan kilometriä kapeampi päiväntasaajalta ja 24 kilometriä litteämpi navoilta. Edelliset mittaustulokset olivat Nasan Pioneer 10- ja 11- sekä Voyager 1- ja 2 -luotainten tekemiä ja perustuivat kuuteen mittauspisteeseen, kun Juno teki vielä 26 lisämittausta.

Juno on kiertänyt Jupiteria ovaalilla radalla vuodesta 2016 saakka, mutta vuonna 2021, kun sen tehtävää jatkettiin, se siirrettiin uudelle kiertoradalle, joka on vienyt sen lähelle planeetan suurimpia kuita Iota, Europaa, Ganymedeä ja Callistoa ja myös Jupiterin taakse.

Planeetta mitataan lähettämällä radiosignaaleja Maahan sen takaa. Missä signaalit taipuvat Jupiterin yläilmakehän vaikutuksesta ja missä ne jäävät kokonaan kuulumatta kertovat, mikä on planeetan koko. Samalla pystyttiin luomaan yksityiskohtainen kartta planeetan lämpötilasta ja tiheydestä.

Vaikka muutama kilometri sieltä täältä ei kuulosta paljolta, sillä on varsin suuri merkitys Jupiterin sisuksen tarkassa mallinnuksessa. Planeetan läpimitan uusi mittaustulos sai havainnot planeetan painovoimasta ja sen ilmakehän mittaustuloksista sopimaan paremmin planeetan sisuksesta tehtyyn malliin.

Ymmärrys oman aurinkokuntamme kaasujättiläisestä auttaa astronomeja ymmärtämään myös muita tähtiä kiertäviä kaasuplaneettoja. Uudet mittaustulokset julkaistiin Nature Astronomyn artikkelissa 2. helmikuuta 2026.