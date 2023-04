Jättimäinen An-124-kuljetuskone takavarikoitiin venäläisiltä ja lahjoitettiin Ukrainalle

Antonov An-124 Ruslan on kuljetuskoneiden superraskassarjalainen. Pituudeltaan 69-metrinen ja kärkiväliltään yli 73-metrinen nelimoottorinen suihkukone pystyy siirtämään 150 tonnia rahtia pitkien etäisyyksien päähän.

Venäläisen Volga-Dnepr Groupin An-124 -rahtikone oli Kanadan Toronton Pearsonin kansainvälisellä lentoasemalla, johon se saapui Alaskasta kolme päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Venäjän ilmailusektoriin kohdistettiin pakotteita, jotka estivät niitä käyttämästä muun muassa Kanadan, Yhdysvaltain ja EU-maiden ilmatilaa, minkä vuoksi kone jäi Torontoon.

Koneelle kertyneet yli 400 päivän pysäköintimaksut kentällä ovat nousseet jo lähes 450 000 dollariin.

Kanadan hallituksen 5. huhtikuuta 2023 asettamien uusien Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden kohteena oli koneen omistaja Volga-Dnepr Group sekä sen kaksi tytäryhtiötä Volga-Dnepr Airlines ja AirBridgeCargo Airlines, mikä johti koneen takavarikointiin valtiolle.

Kun Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal oli tavannut 11. huhtikuuta Kanadassa kollegansa Justin Trudeaun ja varapääministeri Christie Freelandin, Kanada teki päätöksen koneen lahjoittamisesta Ukrainan käyttöön.

Volga-Dneprillä on 12 An-124-konetta, joista kolme on Saksassa Leipzig/Hallen lentoasemalla. Kanadan näytettyä esimerkkiä Saksa saattaa myös takavarikoida koneet ja luovuttaa ne Ukrainalle.

Lopuilla koneilla yhtiö jatkaa lentojaan erityisesti Kiinaan.

Lennonseurantapalvelujen mukaan marras-joulukuussa 2022 oli todellinen ilmasilta Kiinan ja Venäjän välillä, jolloin lentoja oli yhteensä noin sata. sen jälkeen lennot ovat vähentyneet.

Viime viikkoina enää kaksi An-124:ää on lentänyt maiden välillä, mutta samalla niiden seuranta on hankaloitunut, koska ne lentävät usein transponderit sammutettuina. Volga-Dnepr on myös siirtynyt yhä enemmän käyttämään Iljušin Il-76 -kuljetuskoneita, mikä saattaa vihjata siihen, että suurin osa yhtiön An-124-koneista ei ole enää lentokunnossa, kun koneiden moottoreita ja muita osia ei saada enää Ukrainasta.