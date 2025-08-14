Jätti-investointi: Lahteen rakennetaan miljardin euron datakeskus

DayOne-niminen yhtiö rakentaa 1,2 miljardin euron arvoisen datakeskuksen Lahden Kiveriöön, Lahden kaupunki tiedottaa.

DayOne hakee rakennuslupaa datakeskukselle lähiviikkoina. Datakeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2027.

DayOne on globaali datakeskusten kehittäjä ja operaattori, jonka pääkonttori sijaitsee Singaporessa. DayOne käyttää datakeskuksissaan energiatehokkaita teknologioita sekä uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä. Yritys osallistuu ympäristöön liittyviin aloitteisiin ja ohjelmiin, jotka tukevat kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.

Lahden kaupunki ja DayOne valmistelevat kumppanuutta koskevaa kasvusopimusta. Tavoitteena on edistää Lahden asemaa johtavana ympäristökaupunkina Euroopassa ja rakentaa ekosysteemiä datakeskuksen ympärille.

Kymmenen hehtaarin tontti sijaitsee Lahden Kiveriössä Ilmarisentien ja Väinämöisentien varressa.

– Lahti on osa kansainvälisen datatalouden kasvua ja kehitystä. Lahden mittakaavassa investointi on jättimäinen, toteaa Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen tiedotteessa.

Datakeskuksissa käsitellään suuria määriä digitaalisia tietoja. Palvelimet pyörittävät verkkosivustoja, sovelluksia ja pilvipalveluita. Datakeskukset mahdollistavat esimerkiksi sähköpostin käytön, videoiden suoratoiston ja tiedostojen tallentamisen verkkoon.