Jatkuvia riitoja – IL: Sähköautojen latauspaikoista kiistellään taloyhtiöissä

Sähköautojen latauspisteet ja niiden käyttö aiheuttavat jatkuvia riitoja talonyhtiöissä, kertoo Iltalehti. Syynä on ennen kaikkea epäselvyys siitä, kuka maksaa sähköauton latauksesta aiheutuvat kulut.

Isännöintiliiton vanhempi lakiasiaintuntija Kristel Pynnönen Andersson muistuttaa talonyhtiöitä riittävästä viestinnästä. Osakas on saattanut saada luvan sähköauton lataamiseen sähkölämmitystolpasta ja samalla on sovittu, että hän hoitaa latauskulut.

Sähköauton latausmaksu kuuluu lähtökohtaisesti auton lataajalle. Moni osakas luulee kuitenkin, että myös he osallistuvat latauskuluihin. Useassa talonyhtiössä viestintä on kuitenkin epäonnistunut, mikä on johtanut riitoihin ja esimerkiksi latauksessa olevien autojen irrottamiseen.

– Tästä voi syntyä jopa vaaratilanteita, Pynnönen Andersson sanoo Iltalehdelle.

Tilanne on monessa talonyhtiössä vaikeutunut kulujen noustua. Talonyhtiöt voivat joutua maksamaan tehomaksuja, jotka nousevat ladattavien autojen määrän ja sähkönsiirron kasvaessa.

Tehomaksua perivissä yhtiöissä kustannusten nousu on herättänyt kiivasta keskustelua osakkaiden kesken, selviää Isännöintiliiton teettämästä kyselystä.

Energiavahti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Helénin mukaan tehomaksujen kustannukset on kuitenkin mahdollista erottaa talonyhtiön muista kuluista latauspaikan erillisellä mittarilla. Tällä voidaan valvoa sähköautojen lataamisesta koituvia kuluja ja jakaa esimerkiksi tehokulujen kustannukset vain sähköautoaan lataavien osakkaiden kesken.

Latausjärjestelmien asennuttamiseen kuten muutkin infrastruktuuriin liittyvät kulut sen sijaan jakautuvat kaikkien osakkaiden kesken.