Jätitkö joulukoristeet asuntoon loppiaisen jälkeenkin? Et ole ainoa

Monet ovat tottuneet ottamaan jouluvalot ja muut koristeet pois loppiaiseen mennessä.

Britanniassa kulttuuriministeriön alainen English Heritage -järjestö kehottaa kansalaisia noudattamaan keskiaikaista perinnettä, jonka myötä joulunajan voi katsoa jatkuvan 40 päivää eli 2. helmikuuta vietettävään kynttilänpäivään asti. Juhlapäivä pohjautuu Luukkaan evankeliumiin kertomukseen siitä, kuinka Jeesus vietiin 40 päivän ikäisenä siunattavaksi temppeliin.

Keskiaikaisessa Englannissa joulukausi jatkui virallisesti helmikuun alkuun asti. Tuolloin siunattiin kirkoissa samana vuonna käytettäviä kynttilöitä. Historioitsija Michael Carter sanoo varsinaisen joulujuhlan alkaneen noin kello 16 jouluaattona ja jatkuneen loppiaiseen asti.

– Mutta yleisen käsityksen vastaisesti joulukausi jatkui kynttilänpäivään asti 2. helmikuuta, joten ei ole mitään varsinaista syytä ottaa koristeita pois aiemmin, Carter toteaa tiedotteessa.

Käsitys siitä, että joulukoristeiden jättäminen loppiaisen jälkeen toisi huonoa onnea, on syntynyt hänen mukaansa vasta viime aikoina. Sen taustalla voi tosin olla keskiaikainen uskomus, jonka mukaan goblinit eli eräänlaiset hiidet tai pienet hirviöt voisivat pesiytyä kynttilänpäivän jälkeen jätettyihin koristeisiin.

– Omasta mielestäni viime vuoden jälkeen ansaitsemme kaikki sen, että joulunajan henkeä voisi jatkaa hieman pidempään, historioitsija sanoo.

Looking for a way to cheer up the winter months? ❄️

There is a theory that leaving Christmas decorations up after Twelfth Night is bad luck. However, #DYK that our medieval ancestors left their festive adornments up until Candlemas on 2nd February? 🎄https://t.co/bSOSxYKR8D

— English Heritage (@EnglishHeritage) January 5, 2023