Jarno Limnéll: Turvallisuus on kilpailukykyä

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) käsittelee Uuden Suomen blogitekstissään yritysturvallisuutta ja mainitsee viisi keskeistä teemaa, jotka ovat hänen mukaansa ratkaisevia loppuvuoden 2025 ja lähivuosien menestykselle. Näitä ovat sääntely, geopolitiikka, tekoäly, henkilöstön toimintakulttuuri sekä toimittajaketjujen kestävyys, jotka muodostavat yritysturvallisuuden uuden perustan.

Limnéllin mukaan esimerkiksi EU:n uudet säädökset nostavat kyberturvallisuuden suoraan hallitusten vastuulle.

– Johdon henkilökohtainen vastuu on kirjattu lakiin. Hallitus ei voi enää siirtää vastuuta yksin IT-osastolle, hän toteaa viitaten NIS2-direktiiviin.

Geopolitiikan jatkuva epävarmuus näkyy Limnéllin mukaan yritysten arjessa entistä vahvemmin.

– Sota Ukrainassa jatkuu, Lähi-idässä kuohuu ja suurvaltojen välinen kilpailu muuttaa kaupan ja investointien reunaehtoja. Suomalaiset yritykset eivät ole tämän kehityksen ulkopuolella. Toimitusketjut voivat katketa hetkessä, logistiikkaa voidaan häiritä kyberhyökkäyksillä ja energia- sekä raaka-ainemarkkinoiden heilahtelut vaikuttavat tulokseen.

Kansanedustaja näkee tekoälyn muuttavan merkittävästi kyberhyökkäysten mittakaavaa.

– Prosesseja ei voi enää rakentaa pelkän luottamuksen varaan. Taloushallinnon, HR:n ja johdon päätöksenteon prosesseihin tarvitaan varmistusmekanismeja, jotka kestävät myös teknologisesti tuotetut huijaukset.

Hän viittaa muun muassa generatiivisen tekoälyn mahdollistamiin deepfake-huijauksiin, joissa äänet ja kasvot voidaan väärentää uskottavasti.

Henkilöstön roolia turvallisuudessa Limnéll pitää keskeisenä, sillä useimmat tietoturvapoikkeamat johtuvat edelleen inhimillisistä virheistä.

– Siksi hallitusten on varmistettava, että turvallisuus on osa yrityskulttuuria.

Toimittajaketjut ovat Limnéllin mukaan myös merkittävä riski.

– Nykyiset toimittajaketjut ovat globaaleja ja keskittyneitä, ja yhden kriittisen kumppanin kaatuminen voi pysäyttää koko liiketoiminnan. Hallitusten onkin varmistettava, että toimittajaketjut on kartoitettu ja riskit tunnistettu.

Hän korostaa, että turvallisuus ei ole enää vain riskien minimointia, vaan kilpailukykyä ja luottamusta rakentava tekijä.

– Yritykset, jotka kykenevät ennakoimaan nämä riskit ja toimimaan niihin valmistautuneina, vahvistavat paitsi omaa toimintakykyään myös asemaansa markkinoilla, sijoittajien silmissä ja henkilöstön luottamuksessa.

– Turvallisuus on kilpailukykyä, Limnéll lisää kiteyttäen.