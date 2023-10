Jarno Limnéll: Tämä oli odotettavissa – ”Uusiin yllätyksiin varauduttava”

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen ja Viron välisen kaasuputken vuotoa. Myös tiedonsiirtokaapelissa on havaittu vika.

– Valtion ylin johto piti poikkeuksellisen tiedotustilaisuuden epävarmassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Suomen turvallisuus koskettaa meistä jokaista ja herättää varmasti vahvoja tunteita. Tilanne on vakava ja siihen tulee reagoida sen mukaisesti.

Hänen mukaansa tämä oli odotettavissa, ja Suomi on myös varautunut hybridivaikuttamiseen.

– Kyse on kahden Nato- ja EU-maan välisestä kriittisestä infrastruktuurista. Asia koskee Suomen ja Viron lisäksi myös EU:a ja Natoa. Toimilla testataan päättäväisyyttämme, toimintatapojamme ja resilienssiä.

– Valmiuden on meillä tarpeen olla nyt varsin korkea, sillä uusiin yllätyksiin ja vaikuttamiseen on syytä varautua. Hyvä muistaa, että Suomella on pitkät perinteet erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisessa. Nato-jäsenyys on tätä entisestään parantanut ja vahvistanut selkärankaa.

Limnéllin mielestä Suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen osallistuminen tutkintaan on rohkaiseva merkki.

– Tämä osoittaa viranomaisten yhteistyön tärkeyden näissä tilanteissa. Myös Naton nopea reagointi ja tutkimuksissa avustaminen on positiivista ja oikeanlaisen viestin lähettämistä.