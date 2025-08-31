Verkkouutiset

Kansanedustaja Jarno Limnell kertoi Evon Johtajatulilla irtautuvansa tarpeen tullen uutisista ja teknologiasta menemällä metsään., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Jarno Limnell: Suomen suurin uhka on eripura

  • Julkaistu 31.08.2025 | 09:31
  • Päivitetty 31.08.2025 | 09:52
  • Turvallisuus
Kansanedustaja muistuttaa, että turvallisuudentunne syntyy arjen teoista ja yhteisöllisyydestä.
Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell vieraili lauantaina Hämeenlinnan Evolla partiolaisten johtajatulilla. Partiolaiset haastattelivat häntä turvan tunteesta.

Limnell näkee, että tällä hetkellä on vallassa kolme suurta turvallisuustrendiä; kyky sietää epävarmuutta, yksittäisten ihmisten rooli turvallisuuden tekijöinä, sekä nopeasti ja radikaalisti kehittyvä teknologia.

– Yksilön merkitys turvallisuudessa korostuu yhä enemmän. Miten me toimimme, miten me käyttäydymme ja mitkä ovat meidän tietotaitomme, hän toteaa.

Suomen suurimpana uhkana Limnell puolestaan näkee ulkoisten uhkien sijaan yhteiskunnan sisältä nousevan eripuran.

– Tässä partiolla on iso rooli resilienssin eli selvitymiskyvyn kasvattajana. Partiossa luodaan yhteisöllisyyttä sekä tietysti opetetaan toimeen tarttumista ja varautumista. Se kokoaa ihmiset yhteen taustasta ja statuksesta huolimatta, joka lisää yhteiskunnan ja yksilöiden turvallisuuden tunnetta, Limnell pohtii.

– Suomessa on halua ja tahtoa huolehtia yhteiskuntamme turvallisuudesta. Tämä on Suomelle iso voimavara. Suomi on kehittänyt kokonaisturvallisuuden mallin, jossa koko yhteiskunta, myös järjestöt kuten partio, on osallistettu mukaan.

Limnell muistuttaa, että välillä on hyvä myös irtautua turvattomuutta lisäävistä uutisista ja teknologista ja mennä ihmisten kanssa vaikkapa metsään.  Hän kertoo olevansa innokas polkujuoksija ja käyvänsä usein metsässä juoksemassa.

– Partio on myös hyvä vastavoima teknologialle ja digitaalisuudelle; partiossa mennään metsään, koetaan asioita ja opitaan itse. Kun me yhdessä huolehdimme turvallisuuden tunteesta, olen ihan varma, että hyvin meidän tulee käymään, Limnell toteaa.

