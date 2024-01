Jarno Limnéll: Suomalaiset ymmärtävät vallitsevan epävakauden

Kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) nostaa esiin huomioita suomalaisten näkemyksistä turvallisuudesta, maanpuolustuksesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

– Tuoreessa tutkimuksessa on monia mielenkiintoisia tuloksia, joita on syytäkin yhteiskunnassa arvioida ja ennen kaikkea pohtia lukujen takana vaikuttavia tekijöitä, Limnéll toteaa Uuden Suomen blogissa.

Edustaja viittaa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisemaan tutkimusraporttiin.

Limnéll katsoo, että tutkimuksen perusteella suomalaisten arvioissa heijastuu realistinen näkemys turvallisuusympäristön muutoksesta ja vallitsevasta epävakaudesta.

– Eniten suomalaisten mielestä huolta tulevaisuudessa aiheutuu Venäjän kehityksestä ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksista Ukrainaan sekä maailman pakolaistilanteesta. Nämä kolme ”kärkihuolenaihetta” voimistuvat viime vuodesta. Turvallisuustilanteen muutos näkyy myös siinä, että yli puolet suomalaisista arvioi tulevan ajan nykyistä turvattomammaksi.

Huolenaiheista huolimatta Limnéll huomauttaa, että suomalaisilla on vahva luottamus omaan puolustuskykyyn ja kansainvälisiin kumppaneihin.

– Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa Puolustusvoimien kykyyn torjua Suomeen kohdistuvia sotilaallisia uhkia. Luku on hyvin vahva, kuten on myös tuki Nato-jäsenyydelle. Yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomi on Naton jäsen.

– Luotamme siihen, että meitä autetaan ja me autamme. Nato-jäsenyyden – mutta myös pohjoismaisen yhteistyön – koetaan eniten lisäävän Suomen turvallisuutta.

Tutkimustulokset vahvistavat Limnéllin mukaan näkemystä, että suomalaiset ovat turvallisuusorientoitunut kansakunta.

– Turvallisuutemme perustana on tahto ja yhteishenki. Maanpuolustustahto on edelleen suomalaisten keskuudessa vahva.