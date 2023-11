Jarno Limnéll IL:lle: Sotaväsymykseen ei meillä kenelläkään ole varaa

Venäjä yrittää lietsoa sotaväsymystä ja heikentää Ukrainan taistelumielialaa, arvioi kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll Iltalehden haastattelussa.

Limnéllin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin strategiaan kuuluu pitkäaikaisen väsytystaistelun käyminen. Tämän vuoksi länsimaiden on jatkettava Ukrainan tukemista järkkymättä.

– Sotaväsymykseen ei meillä kenelläkään ole varaa, Limnéll tiivistää.

Limnéll arvioi, että sodan pitkä kesto on vaikuttanut pessimistisiin arvioihin Ukrainan tilanteesta. Sotaväsymystä Ukrainassa on, mutta samaan aikaan ukrainalaisjoukkojen henki on periksiantamaton.

Menestyksen puutteeseen rintamalla vaikuttaa taas se, että rintamalinjat ovat vahvasti linnoitettuja ja miinoitettuja. Toisin kuin Venäjä, Ukraina välittää ihmishengistä eikä halua ryhtyä massiivisiin hyökkäyksiin, josta aiheutuisi runsaasti kaatuneita.

– [Ukrainalaiset] pyrkivät pikemminkin löytämään taktisesti oikeat murtokohdat, joihin sitten sijoitetaan joukkoja, Limnéll kertoo.

Huomattavaa on myös se, että rintamalinjojen ulkopuolella on tehty merkittäviä iskuja. Ukraina on iskenyt rintamalinjojen taakse ja jopa Krimille drooneilla, ja Limnéll uskookin vastaavien iskujen yleistyvän tulevaisuudessa. Edellytyksenä iskuille kuitenkin on, että länsimaat luovuttavat Ukrainalle pitkän kantaman aseita.

Ukrainaa on Limnéllin mukaan aseistettu tähän mennessä ”mukavasti”, mutta aseellista tukea tarvittaisiin kuitenkin huomattavasti nykyistä enemmän. Tarvetta olisi etenkin tykistöammuksille, ilmatorjunta-aseille ja erilaisille droonien kaltaisille moderneille sotainnovaatioille.

– Täytyy muistaa, että myös Venäjä on vahvistunut. Venäjän koko yhteiskunta on siirtynyt askel kerrallaan yhä enemmän sotatalouteen esimerkiksi asetuotannon ja mobilisoinnin osalta, Limnéll varoittaa.