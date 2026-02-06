Jarmo Lindberg: Emme halua olla harmaalla alueella

Puolustusvoimien entinen komentaja kansanedustaja Jarmo Lindberg puhui perjantai-iltana kokoomuksen Toivo kotiin -kiertueella Espoon Tapiolassa.

– Nyt tuskaillaan energian hinnasta. On se ikävää kun se maksaa se energia niin paljon – mutta Ukrainassa kun sitä ei ole, kenraali Lindberg suhteutti Suomen ongelmia.

– Venäläiset ovat pommittaneet lämmön- ja energiantuotannon laitokset ja energiajakelun ketjut. Se on se karu elämä, ja on tuonut sen sodan sinne koko yhteiskuntaan.

Turvallisuudesta huolta oikeutetusti kantaville Lindberg totesi, että ”me olemme Suomessa kuitenkin vuosikymmeniä tehneet oikeita valmisteluja”.

– Me olemme valmistautuneet oikein sen kaltaiseen sotaan, mitä Venäjä nyt käy. Jossain vaiheessa se näytti vähän vanhanaikaiselta, mutta nyt meiltä tullaan kyselemään oppia, että miten tämä homma oikein hoidetaan.

Entisen sotatalouspäällikkö Jarmo Lindbergin mukaan huoltovarmuus oli aikanaan samalla tavalla ”tosi tylsä juttu”.

– Silloin kun puhuttiin huoltovarmuudesta niin porukka lähinnä haukotteli, se ei kiinnostanut ketään. Nyt kiinnostaa. Omavaraisuus kiinnostaa.

Lindberg listasi myös suomalaiset väestönsuojat, joita ”lähes turistikohteina tullaan katsomaan muualta”.

– Mutta haluan sanoa että ei kannata levätä laakereillaan eikä olla omahyväisiä. Me olemme tehneet oikeita asioita, mutta meidän pitää jatkaa niiden oikeiden asioiden tekemistä.

– Joskus jos se rauha tulee, niin kuulkaa siinä on kolikolla kaksi puolta. Meitä sen jälkeen kaikkia kiinnostaa, että mihin se Venäjä menee seuraavaksi, jos se rauha tulee, ja kauanko se kestää.

Kansanedustaja-kenraalin mukaan myös Suomessa tehty ulkopolitiikka on ollut ihan oikeaa.

– Me olemme nyt Natossa, Luojan kiitos. Me emme halua olla harmaalla alueella, missä Ukraina on. Me teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Olen 30 vuotta kulkenut Washingtonissa ja sinä aikana siellä on ollut seitsemän presidentin hallintoa.

– Me on ostettu hävittäjät seuraavan seitsemän presidentin (hallinnon ajaksi). Jos nyt on presidentti (Donald) Trump ja ihmettelemme mitä hän tekee tänään ja huomenna, niin kohta hän on eläkkeellä ja sitten siellä on joku muu. Ja me olemme pitkässä pelissä tässä asiassa, Jarmo Lindberg totesi.

Kokoomus panostaa Lindbergin mukaan puolustukseen ja laittaa siihen lisää voimavaroja.

– Ja meillä on aivan erinomainen ulkopoliittinen johto, presidentistä lähtien. Ja he kyllä hoitavat tämän homman.