Julkisen talouden leikkaukset tulisi kohdistaa valtion toissijaisiin tehtäviin, arvioi Jari Sarasvuo. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Jari Sarasvuo: Ihmetyttää aikuisten ihmisten kakaramaisuus

  • Julkaistu 10.08.2025 | 10:29
  • Päivitetty 10.08.2025 | 12:40
  • Yritystuet
Leikattavaa löytyy muun muassa järjestöistä, yritystuista sekä epäonnistuneesta ja toimimattomasta hallinnosta, arvioi Jari Sarasvuo.
Yrittäjä ja mediapersoona Jari Sarasvuo kritisoi julkista keskustelua valtiontalouden säästöistä.

– Ihmetyttää aikuisten ihmisten kakaramaisuus, hän kirjoittaa viestipalvelu X:n tilillään.

Sarasvuon mukaan taloutta on tasapainotettava tilanteessa, jossa julkiset tulot eivät kata kaikkia julkisia menoja. Leikkauksia ei tulisi kohdistaa valtion tärkeimpiin toimintoihin, vaan turhiin menoihin, yrittäjä arvioi.

Veronkiristyksiä ei hänen mukaansa voi juurikaan tehdä. Verotaakka kohdistuu nyt pieneen väestönosaan ja liialliset veronkorotukset vain pahentavat julkisen talouden alijäämää, hän uskoo.

Leikattavaa löytyisi Sarasvuon mukaan esimerkiksi järjestökentästä, yritystuista sekä epäonnistuneesta ja toimimattomasta hallinnosta. Hänen mielestään säästökohteita löytyy runsaasti juuri näistä “toisarvoisista” menoista.

Monet tahot ovat Sarasvuon mukaan hyötyneet veronmaksajien rahoittamista toimista. Esimerkiksi järjestöissä on liikaa johtajia, jotka saavat hänen mukaansa kohtuuttoman korkeaa palkkaa.

– Näitä järjestöjä nyt vaan on liikaa. Ja järjestöjen johto saa ansioitta veronmaksajilta liian korkeita korvauksia, Sarasvuo kirjoittaa.

– Pitkään olette rypeneet toisaalle kuuluvissa, ahtaalla olevien veronmaksajien kustantamissa rahoissa, Sarasvuo kirjoittaa.

Nyt järjestelmän vinoumat tulisi Sarasvuon mukaan korjata. Muuten lasku hyvinvointiyhteiskunnan ytimelle – sen ensisijaisille edunsaajille on liian kova, hän huomauttaa.

Kirjoituksensa päätteeksi Sarasvuo kehottaa suomalaisia ottamaan vastuuta ja kantamaan suurempaa huolta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta.

– Nyt ryhtiä, hyväonniset hannuhanhet! Tervetuloa taakankantajien duuneihin! yrittäjä päättää.

