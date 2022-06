Jari Jokinen pyrkii Akavan puheenjohtajaksi

Tekniikan akateemiset TEK:n toiminnanjohtaja, Akavan 1. varapuheenjohtaja Jari Jokinen ilmoittaa olevansa käytettävissä Akavan puheenjohtajaksi.

Akavan pitkäaikainen puheenjohtaja Sture Fjäder on kertonut luopuvansa tehtävästä marraskuun liittokokouksessa.

– Moni kollegani on kehottanut lähtemään ehdolle ja olen saamastani kannustuksesta kiitollinen, Jokinen sanoo tiedotteessa.

– Olen käynyt laajasti keskusteluja Akavan jäsenliittojen edustajien kanssa siitä, mitä he toivovat Akavalta. Moni liitto toivoo Akavan olevan vahva yhteiskunnan rakentaja ja tehokas edunvalvoja. Yksi tärkeänä pidetty edunvalvontatavoite on osaamis- ja koulutustason nostaminen. Se on elinehto niin Suomen kilpailukyvylle kuin työllisyyden kasvulle.

Jari Jokinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Jokinen on tehnyt suurimman osan urastaan koulutus- ja yliopistopolitiikan parissa muun muassa yliopistossa, ministeriöissä sekä Brysselissä. Hän on Teollisuuden palkansaajat TP:n hallituksen varapuheenjohtaja, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallituksen jäsen ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

