Jared Kushner esitteli 30 miljardin suunnitelman Gazaan

Liikemies Jared Kushner on esittänyt vision 30 miljardin dollarin (noin 26 miljardia euroa) investoinneista Gazan jälleenrakentamiseksi, kertoo Financial Times.

Presidentti Donald Trumpin vävynä tutuksi tullut Kushner puhui maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa torstaina. Kushner luonnehti investointimahdollisuuksia Gazaan ”uskomattomiksi” ja totesi, että tuhottu Rafahin kaupunki voitaisiin rakentaa uudelleen kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Hän esitteli tietokoneella luotuja kuvia palestiinalaisalueesta. Kuvat heijastivat FT:n mukaan aiemmin visioitua suunnitelmaa ”Gazan Rivierasta”, jossa kaavaillaan Gazan jälleenrakentamista useissa vaiheissa.

– [Äärijärjestö] Hamas allekirjoitti sopimuksen demilitarisoinnista. Aiomme valvoa sitä. Ihmiset kysyvät meiltä, ​​mikä varasuunnitelmamme on. Meillä ei ole varasuunnitelmaa. On olemassa yleissuunnitelma; teemme sen vaiheittain, Kushner sanoi niin sanotun Gazan rauhanneuvoston julkistustilaisuudessa torstaina.

Trump välitti viime vuonna hauraan tulitauon, joka lopetti kaksi vuotta kestäneen Israelin ja Hamasin välisen sodan Gazassa. Sota oli Israelin ja Palestiinan konfliktin historian tuhoisin. Se tuhosi suuren osan Gazasta raunioiksi ja aiheutti humanitaarisen katastrofin piiritetyllä palestiinalaisalueella.

Kushnerin mukaan Gazan alueen raunioiden raivaus on aloitettu ja hän ilmaisi optimismia siitä, että ”Uusi Gaza” voidaan rakentaa uudelleen nopeasti.

– Lähi-idässä he rakentavat tällaisia ​​kaupunkeja kolmessa vuodessa, joten tällaiset asiat ovat hyvin toteutettavissa, hän sanoi.

Kushner lisäsi, että prosessi alkaisi Rafahista, joka ennen sotaa oli Etelä-Gazan tärkein kaupunki.

FT:n mukaan Kushnerin esityksen aikana pyörineessä diaesityksessä oli vain vähän yksityiskohtia suunnitelman sisällöstä, mutta niissä mainittiin vähintään 25 miljardin dollarin investoinnit ”nykyaikaisiin ja luotettaviin yleishyödyllisiin palveluihin ja julkisiin palveluihin”, vähintään 3 miljardia dollaria kaupallisiin alueisiin, liikekeskuksiin, mikroavustuksiin ja lainoihin, ja vähintään 1,5 miljardia dollaria ammatillisiin oppilaitoksiin ja koulutukseen.

Gazan jälleenrakennuksen rahoitustavasta on toistaiseksi vähän konkretiaa. Kushnerin mukaan eri maiden avustuksista ilmoitetaan Washingtonissa parin viikon kuluttua pidettävässä konferenssissa.

– Yksityiseltä sektorilta tulee upeita sijoitusmahdollisuuksia. Ilman turvallisuutta kukaan ei aio tehdä investointeja, kukaan ei aio tulla rakentamaan sinne. Tarvitsemme investointeja, jotta voimme saada työpaikkoja, hän sanoi ja lisäsi, että Trump haluaa tuoda Gazaan vapaan markkinatalouden periaatteet.