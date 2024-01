Japanista voi tulla tärkeä ilmatorjuntaohjusten epäsuora toimittaja Ukrainaan

Yhdysvallat ei New York Timesin saamien tietojen mukaan pian pysty enää toimittamaan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksia Ukrainaan. Pääsyyksi on artikkelissa mainittu rahoitus: ohjusten kappalehinta on 2–4 miljoonan dollaria, kun Yhdysvallat täydentää huvenneita ohjusvarastojaan. Lockheed Martin on kuitenkin ilmoittanut valmistavansa jo kuluvasta vuodesta alkaen 500 Patriotin PAC-3 MSE -ohjusta vuodessa ja nostaa tuotannon 650 ohjukseen vuodessa vuonna 2026.

Joulun alla Japani teki muutoksia puolustustarvikkeiden vientisäännöksiinsä, mikä saattaa tehdä siitä toisen Patriotin ohjusten merkittävän toimittajan Yhdysvalloille. Aiemmin Japani saattoi toimittaa vain ohjuksen komponentteja, mutta nyt valmiita ohjuksia, joiden valmistuksesta Mitsubishi Heavy Industriesilla on lisenssisopimus vuodelta 2005. Sopimuksen päivittämisen myötä Japani vie jatkossa Yhdysvaltoihin järjestelmän PAC-2- ja PAC-3-ohjusversioita.

Vientisäännösten muutoksia säestää Japanin ennätyksellisen suuri puolustusbudjetti. Maa tavoittelee asevoimiensa suurinta vahvistamista sitten toisen maailmansodan päättymisen. Kiinan ja Pohjois-Korean sotilaallisen uhan siivittämänä Japani hakee myös läheisempää sotilasyhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden kumppanimaidensa kanssa.

PAC-2- ja PAC-3-ohjukset sopivat Ukrainan käytössä oleviin Patriot-järjestelmien lavetteihin. Japanin vientisäännökset kieltävät edelleen ohjusten toimittamisen suoraan sotaa käyvään maahan, mutta niiden toimitukset Yhdysvaltoihin auttavat sitä täydentämään omia varastojaan nopeammin. Silloin niitä voidaan jälleen lähettää Ukrainaankin.

Kreml on jo pannut merkille alkavat muutokset Japanin viennissä ja pitää jo sitä mahdollisuutta, että Ukraina saisi japanilaisia ohjuksia, vihamielisenä toimena Japanin hallituksen taholta. Siksi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on jo varoittanut, että tällä Japanin ottamalla askeleella voi olla vakavat seuraukset maiden välisissä suhteissa.