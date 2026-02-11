”Jälleen hyviä uutisia teollisuudesta” – Helsingin telakan uudet tilaukset ovat nyt totta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) iloitsee uusista hyvistä uutisista teollisuudesta.

– Jälleen hyviä uutisia teollisuudesta. Jäänmurtajayhteistyössä seuraava konkreettinen askel: uudet tilaukset Helsingin telakalta ovat nyt totta. Suomalaisella osaamisella ensimmäinen laiva toimitetaan jo 2028. Yhteistyöstä hyötyy koko meriteollisuus, Orpo toteaa X-palvelussa.

Amerikkalainen laivanrakentaja Davie Defense, joka kuuluu Helsingin telakan kanssa samaan konserniin, on päässyt sopimukseen Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa viidestä Arctic Security Cutter -luokan aluksesta, jotka tulevat vahvistamaan ja laajentamaan Yhdysvaltojen arktista toimintakykyä.

Davien tiedotteen mukaan kaksi ensimmäistä alusta rakennetaan Helsingin telakalla, ja kolme Davie Defensen toimesta Texasissa. Ensimmäinen jäänmurtaja toimitetaan Helsingistä jo vuonna 2028.

Suomen jäänmurtaja-asiantuntijuus, erikoisosaaminen ja teknologia ovat keskiössä myös Yhdysvalloissa rakennettavien laivojen osalta.Työt alkavat välittömästi, ja rakentamista johtaa Helsingin telakka yhteistyössä Porin Mäntyluodon telakan, Sata Shipbuildingin, kanssa. Porin telakka toimittaa lohkorakenteita aluksia varten.

– Davien Helsingin telakan jäänmurtajatilauksen varmistuminen on erinomainen asia. Helsingissä rakennettavien alusten tilaukset täydentävät aiemmin Yhdysvaltain ja Suomen välillä sovitun aiesopimuksen 11 jäänmurtajasta. Jäänmurtajien rakentaminen on Helsingin telakan ja suomalaisen meriteollisuuden erikoisosaamista, johon osallistuu laaja laitetoimittajien ja alihankintakumppanien verkosto, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).

– Onnittelemme Davie-yhtiötä kaikkiaan viiden jäänmurtajan sopimuksesta. Suomalaisen teknologian ja osaamisen kaupallinen hyödyntäminen tulevat olemaan merkittävässä roolissa Yhdysvaltain Galvestonissa rakennettavissa aluksissa.

