Jalkaväkimiinat hankitaan kotimaisilta yrityksiltä

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo, että jalkaväkimiinat tullaan hyvin suurella todennäköisyydellä hankkimaan Suomesta.

– Suomen sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että meillä on oma tuotantokyky kaikissa tilanteissa. Tästä syystä pidän erittäin tärkeänä, että Suomen oma puolustusteollisuus kykenee nämä miinat valmistamaan. Suomessa on myös tarvittavaa osaamista valmistaa ja kehittää uudenlaisia älymiinoja. Aloitamme tätä koskevan vuoropuhelun teollisuutemme kanssa jo lähiaikoina, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Suomen irtisanoutuminen jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta tuli voimaan 10. tammikuuta.

– Valmistelut jalkaväkimiinojen koulutuksen käynnistämiseksi varusmiehille ja reserviläisille sekä niiden kotimaisen tuotannon aloittamiseksi käynnistetään välittömästi, ministeri Häkkänen lupaa.

Maavoimat kertoo, että jalkaväkimiinojen koulutus aloitetaan sotilashenkilöstölle alkuvuodesta 2026 ja varusmiehille saapumiserästä 1/2026 alkaen. Reserviläisille jalkaväkimiinakoulutusta annetaan kertausharjoituksissa tehtävästä riippuen.

– Jalkaväkimiinat ovat puolustusvoimille yksi lisä järjestelmäämme aikana, jolloin puolustuskyvyn vahvistaminen on erityisen tärkeää. Puolustusvoimien toiminnassa jalkaväkimiinat liitetään suluttamiseen, joka käsittää vihollisen liikkeen estämisen panssarimiinoitteilla ja erityyppisillä esteillä maaston luonnollista estearvoa hyödyntäen, toteaa tiedotteessa eversti Riku Mikkonen Maavoimien esikunnasta.

– Käytämme miinoja vain poikkeusoloissa joukkojen suunnitelmien mukaisesti taistelualueilla osana muuta tulenkäyttöä. Normaalioloissa jalkaväkimiinakoulutus toteutetaan harjoitusvälineillä.

Ensi vaiheessa jalkaväkimiinana käytettävä ja koulutettava väline on viuhkapanos, joita voidaan käyttää myös miinana ja joita puolustusvoimilla on jo olemassa. Maavoimien mukaan tavoitteena on, että ensimmäiset uudet miinat ja niiden harjoitusvälineet ovat käytettävissä vuoden 2027 aikana, minkä jälkeen jalkaväkimiinojen koulutuskäyttö vakiintuu normaaliksi osaksi asevelvollisten koulutusta.

Maavoimat kertoo, että uudet jalkaväkimiinatyypit ovat yksinkertaisia, edullisia ja helppokäyttöisiä. Korkeamman teknologian käyttö jalkaväkimiinoissa tulee kyseeseen myöhemmässä vaiheessa. Tällaisia olisivat esimerkiksi kehittyneet sensorit, etähallittavuus, kaukolevittämismahdollisuus ja itseneutralisoituminen.

– Uusien jalkaväkimiinojen tarkastelussa otetaan huomioon mm. turvallisuusympäristön tilanne, normaalioloissa varastoitavien miinojen määrä ja kyky tarvittaessa tuottaa uusia miinoja nopeasti lisää poikkeusoloissa. Hankintojen kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä. Joka tapauksessa jalkaväkimiinat valmistetaan usean vuoden aikajaksolla, toteaa eversti Mikkonen.