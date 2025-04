Jäljet verkossa altistavat huijauksille, näin poistat tiedot pysyvästi

Verkosta löytyvän henkilökohtaisen tiedon määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tiedot voivat altistaa henkilön roskapostille, identiteettivarkauksille tai muille huijauksille. Riskit ovat erityisen korkeita yritysjohtajille, korkeille virkamiehille ja julkisuuden hahmoille.

Kyberrikolliset ja valtiollisiin toimijoihin liittyvät hakkerit käyttävät tietokantoja moniin eri tarkoitusperiin. Monet yksityishenkilöt ovat joutuneet doxxing-ilmiön kohteeksi, jossa heidän henkilökohtaisia tietojaan on julkaistu pahantahtoisesti.

Yhdysvalloissa ylinopeussakot, asunnon hankintaan liittyvät tiedot, väestönlaskentakyselyt, luottokorttihankinnat, lehtitilaukset ja takuukuitit jättävät jäljen verkkoon. Datankäsittelijät voivat hyödyntää näitä tietoja ja yhdistää ne sosiaalisessa mediassa julkaistuun materiaaliin. Wall Street Journalin mukaan ihmisten etsinnässä käytettäviä työkaluja on tällä hetkellä satoja. Vaikka niissä on niin sanottu opt-out-palvelu, voivat tiedot ilmestyä uudelleen verkkoon.

Datankerääjien luomat profiilit sisältävät listan henkilön ystävistä, perheenjäsenistä ja lapsista. Mukana on sijainti, ajoneuvojen ostohistoria sekä nykyinen rekisterikilpi. Saatavilla on myös palveluita, jotka tarjoavat näiden tietojen pysyvää pyyhkimistä internetistä.

– Vuonna 2023 löysimme keskimäärin 300 eri henkilötietoihin liittyvää osumaa. Nyt niitä löytyy yli 600 kappaletta, DeleteMe-palvelun toimitusjohtaja Rob Shavell sanoo WSJ:lle.

Itsestään löytyviä tietoja voi etsiä esimerkiksi yksinkertaisella Google-haulla, johon voi lisätä tarvittaessa kotipaikkakunnan. Tietoja voi etsiä Spokeo- tai Whitepages-sivustoilta. Googlella on myös ilmainen tietoskanneri, joka on tosin tulossa Suomessa käyttöön vasta myöhemmin. Se näyttää, missä henkilökohtaisia tietoja on esillä.

Käyttäjä voi myös pyytää Googlea poistamaan hakutuloksia. Pyyntöjä toteutetaan, jos henkilökohtaisen sisällön katsotaan olevan yhtiön poistovaatimusten mukaista.

DeleteMe-palvelun lisäksi tietojen poistoa tarjoaa esimerkiksi Optery. Poistopyyntöjen manuaaliseen lähettämiseen voi kulua vuorokausia, sillä eri tietokannoissa on erilaisia poistoprosesseja.

Osa palveluista jopa vaatii lisätietojen antamista aiempien tietojen poistoksi. Suositeltavaa on antaa vain tietoja, joita kyseisillä palveluilla on jo olemassa. Tilapäisen sähköpostiosoitteen voi luoda esimerkiksi Maildropin kautta.

Vuonna 2021 perustettu Optery tarjoaa muutaman euron kuukausihintaa sille, että tiedot poistetaan yli 300 sivustolta. Laajempi poistopalvelu maksaa noin 20 euroa kuukaudessa. WSJ:n testissä tiedot poistettiin kahden vuorokauden kuluessa yli sadasta verkkopalvelusta.

DeleteMe on toiminut 14 vuotta ja tarjoaa 129 dollarin eli reilun 110 euron vuosihintaa. Tätä perustellaan sillä, että poistojen jälkeen tiedot voivat ilmaantua kuukausienkin kuluttua.