Jäämereltä puhaltaa kylmä tuuli: Tänne jopa yli 20 astetta pakkasta

Luvassa on Forecan ennusteen mukaan vilpoisia mutta enimmäkseen poutaisia lokakuun päiviä.

– Sää on kylmenemässä Suomessa, kun meille puhaltaa ilmaa pohjoisen puolelta Jäämeren suunnalta, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Keskiviikkona päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa pääosin 0–4 astetta. Lapissa on pakkasta 0–5 astetta. Sää on melko pilvinen, mutta pilvipeite rakoilee paikoin.

– Torstain vastaisena yönä pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 1–5 astetta ja Lapissa 5–10 astetta, paikoin mahdollisesti jopa yli 15 astetta, Rinne kertoo.

Päivälämpötila on torstaina maan etelä- ja keskiosassa 0–4 astetta. Lapissa on päivällä pakkasta 1–8 astetta.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa on Forecan ennusteen mukaan hajanaista pilvilauttaa. Aurinkoisinta on lännessä, mutta muuallakin pilvipeite rakoilee. Pohjoisessa sää on enimmäkseen selkeää.

Perjantaina ja lauantaina Suomessa vahvistuu korkeapaine.

– Sää on laajalti aurinkoista ja poutaista, öisin koko maassa on pakkasta. Lapissa pakkanen saattaa kiristyä paikallisesti jopa tämän syyskauden toistaiseksi kylmimpiin lukemiin. Viikonloppuna Lapissa voi olla pakkasta paikoin jopa yli 20 astetta, Rinne ennustaa.

Päivällä lämpötilat ovat perjantaina ja lauantaina maan etelä- ja keskiosassa nollasta muutamaan plusasteeseen. Lapissa pakkanen jatkuu.

– Ensi viikon lähestyessä korkeapaine alkaa heikentyä. Sää muuttuu pilvisemmäksi, sateisemmaksi ja hyvin vaihtelevaksi. Samalla lämpötilat lauhtuvat hieman tämän loppuviikon lukemista, etenkin yöt lämpenevät. Tämän hetken ennusteen mukaan sateet tulevat voittopuolisesti vetenä, mutta räntää ja luntakin voi tulla erityisesti pohjoisessa, mutta myös muualla Suomessa, Rinne kertoo.