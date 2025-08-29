Jääkärirykmentti harjoittelee pääkaupunkiseudun puolustusta

Kaartin jääkärirykmentti johtaa Lively Stronghold 25 paikallispuolustusharjoituksen pääkaupunkiseudulla 31.8.-5.9., kertoo Maavoimat tiedotteessaan.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan paikallisjoukkojen sekä viranomaisten suorituskykyä ja valmiutta vaativiin taistelutehtäviin ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseen.

– Tavoitteena on myös harjoituttaa palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä nykyisen joukkorakenteen mukaisessa kokoonpanossa esikuntien ja joukkojen suorituskyvyn parantamiseksi pääkaupunkiseudun puolustuksessa.

Lively Stronghold 25 -paikallispuolustusharjoitus on samalla loppusotaharjoitus syyskuussa kotiutuville miehistötehtäviin koulutettaville sotilaspoliiseille, tiedustelijoille sekä erityistehtävissä palvelleille varusmiehille.

Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Jussi Annala.

Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu Kaartin jääkärirykmentin lisäksi Rannikkoprikaati, Merisotakoulu, Karjalan prikaati ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Muita osallistuvia viranomaisia ja yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Helsingin poliisi, Suomenlahden merivartiosto ja Helsingin kaupunki.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 400 henkilöä, joka koostuu varusmiehistä, henkilökunnasta sekä reserviläisistä. Ajoneuvoja harjoituksessa on mukana noin 150.

Lively Stronghold 25 paikallispuolustusharjoitus on osa Maavoimien johtamaa paikallispuolustusharjoituksien kokonaisuutta, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla Suomea.