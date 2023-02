Itävalta karkottaa Venäjän diplomaatteja

Itävallan ulkoministeriö tiedottaa neljän Venäjän diplomaatin karkotuksesta.

Ministeriön lausunnon mukaan venäläiset ovat ”tehneet tekoja, jotka eivät sovellu heidän diplomaattistatukseensa”.

Kaksi karkotettavista venäläisistä työskentelee Venäjän Itävallan-suurlähetystössä ja kaksi YK-edustustossa.

Diplomaattien on poistuttava maasta ensi viikon keskiviikkoon mennessä. Tällaisissa tapauksissa on usein kyse vakoiluepäilyistä. Tarkempia syitä karkotuksille ei kuitenkaan toistaiseksi ole kerrottu.

Itävallalla on ollut jop pitkään monia muita Euroopan valtioita läheisemmät suhteet Vladimir Putinin Venäjään ja diplomaattien karkotukset ovat harvinaisia.

Itävalta ja Unkari julistivat tällä viikolla yhdessä, etteivät maat tule antamaan aseapua Venäjän hyökkäystä torjuvalle Ukrainalle.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97

— MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023