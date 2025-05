Itävallan liittokansleri lyttää EU:n turvapaikkasäännöt

Itävallan liittokansleri Christian Stockerin mukaan Euroopan unionin turvapaikkasäännöt eivät toimi. Hän vaatii turvapaikkasääntöjen uudistamista, sillä ne eivät enää vastaa alkuperäistä tarkoitustaan. Lisäksi ne ovat osaltaan lietsoneet maahanmuuttovastaista äärioikeistoa, Stocker arvioi. Aiheesta kertoo Financial Times.

Stockerin mukaan Itävalta on yksi turvapaikkapolitiikkaa uudistamaan pyrkivästä, kasvavasta joukosta EU-maita. Liittokansleri sanoo, että EU:n on palattava tarkastelemaan turvapaikkalainsäädännön perusteita ja sitä, miksi lait alun perin luotiin.

– Meidän täytyy palata tarkastelemaan lain alkuperäisiä tarkoituksia, jotta laki kohdistuu niihin, jotka sitä todella tarvitsevat, liittokansleri sanoo.

Itävalta syyttää EU:n perheenyhdistämissääntöjä nuorisorikollisuuden kasvusta sekä siitä, etteivät maan koulut ole kyenneet vastaamaan ei-saksankielisten lasten kasvavaan määrään.

Stockerin johtaman Itävallan kansanpuolueen (ÖVP), sosiaalidemokraattisen puolueen (SPÖ) ja liberaalipuolueen (NEOS) muodostama, viime maaliskuussa aloittanut hallitus on tehnyt tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan. Se on kiristänyt muun muassa perheenyhdistämisen edellytyksiä.

Ihmisoikeusaktivistien mielestä Itävallan hallitus on liioitellut maahanmuuton ongelmia. Stockeria on syytetty Itävallan vapauspuolueen FPÖ:n maahanmuuttovastaisen politiikan omaksumisesta. Liittokansleri on kuitenkin kiistänyt tämän ja sanoo hallituksen politiikalla olevan kaikkien koalitiopuolueiden tuki.

Maan ulkoministeri ja liberaalipuolue NEOS:n puheenjohtaja Beate Meinl-Reisinger on myös vaatinut lakiuudistuksia EU:n turvapaikkapolitiikkaan. Hänen mukaansa EU-maiden tulisi löytää ratkaisuja yhdessä lähtömaiden kanssa.

– EU-maiden on herättävä ja nähtävä tämä tilanne. Meidän täytyy löytää ratkaisu, hän kommentoi tilannetta.