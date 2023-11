Itärajan tulija Ylelle: Venäläiset sanovat, että ylittäkää raja vaikka rynnäköllä

Itärajan yli on marraskuun aikana saapunut noin 800 turvapaikanhakijaa. Venäjä on päästänyt rajalle henkilöitä, joilla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja. Muun muassa Yle on uutisoinut, että Venäjä työntää rajalle tarkoituksella siirtolaisia kolmansista maista.

Rajavartiolaitoksen mukaan laiton maahantulo Suomen itärajalla on kasvanut merkittävästi. Laiton maahantulo on järjestettyä ja ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta.

Rajavartiolaitos katsoo, että ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Tämän vuoksi maahantuloa on rajoitettu rajavartiolakiin perustuen.

Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat suljettiin 24. marraskuuta alkaen. Raja-asemat on suljettu 23. joulukuuta asti. Rajanylittäjien liikenne sekä kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty itärajalla Raja-Joosepin rajanylityspaikalle.

Yle haastatteli Suomen rajatarkastuspisteille saapuneita turvapaikanhakijoita, joiden kertomuksista selviää kaava, jolla Venäjän viranomaiset järjestävät rajalle tuloa.

Siirtolaiset kertoivat kuulleensa, että jos Suomen rajat suljetaan, Venäjä ohjaa pakolaisia muihin EU-maihin, kuten Norjaan, Viroon tai Liettuaan.

– Ylityspaikoille yritetään varmasti väkisin. Olen kuullut uusilta tulijoilta venäläisten sanovan että teillä on oikeus anoa turvapaikkaa, joten ylittäkää raja vaikka rynnäköllä, kertoo Ylen haastattelema syyrialainen Moayad Salami.

Siirtolaiset kertovat lähteneensä matkaan Venäjältä kohti Suomea, ja heidän matkansa kulki useiden vaiheiden kautta. Matkan suunnittelu ja toteutus tapahtuivat osin sosiaalisen median, erityisesti Telegram-viestisovelluksen, välityksellä. Siirtolaiset kertoivat löytäneensä salakuljettajansa Telegramista.

Matkustajat käyttivät taksipalvelua päästäkseen lähelle Suomen rajaa. Rajaviranomaiset olivat osa matkan eri vaiheita, ja matkustajien mukaan matka oli sovittu myös Venäjän armeijan kanssa.

Siirtolaiset kuvailivat rajatarkastuksia Venäjällä, joiden aikana heiltä otettiin sormenjäljet, mitätöitiin viisumit, ja heidän tavaransa tutkittiin. Sen jälkeen heille annettiin polkupyörät ja käskettiin pyöräillä Suomeen. Palaaminen Venäjälle oli kielletty.