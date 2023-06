Itämerellä massiiviset sotaharjoitukset – Nato ja Venäjä harjoittelevat samaan aikaan

Itämerellä ovat alkaneet suuret sotaharjoitukset. Suomen rannikkovartiosto osallistuu sunnutaina käynnistyneeseen kansainväliseen BALTOPS 23 -harjoitukseen kahdella aluksella. Samaan Itämerellä on käynnissä Venäjän aloittama laivaston operatiivinen harjoitus. Puolustusvoimat kertoivat harjoituksesta tiedotteessaan.

Vuosittain pidettävän BALTOPS 23 -harjoituksen johtaa Yhdysvaltojen 6. laivaston komentaja Thomas Ishee. Yhteensä harjoitukseen osallistuu 50 alusta ja 6000 merisotilasta seitsemästätoista eri maasta. Tavoitteena on kehittää yhteensopivuutta ja yhteistoimintakykyä merioperaatioissa kansainvälisessä harjoitusympäristössä Naton liittolaisten ja kumppaneiden kesken. Lisäksi harjoitukseen osallistuu yli 45 ilma-alusta.

– BALTOPS 23 alkaa konkreettisena osoituksena sitoutumisesta yhteiseen puolustuskykyyn Nato-allianssin alueella. Vastaamme edelleen tämän päivän turvallisuushaasteisiin ja valmistaudumme huomiseen yhteentoimivuuden ja saumattoman integroinnin avulla todellisen maailman toimintoihin. Näiden haasteiden yläpuolelle nouseminen vaatii tiimityötä ja luottamusta, Ishee kertoo tiedotteessa.

Suomesta harjoitukseen osallistuvat miinalaiva Hämeenmaa ja miinantorjunta-alus Katanpää. Katanpää osallistuu harjoitukseen Naton pysyvän miinantorjunta-alusosaston mukana.

Kyseessä on 52. kerta, kun harjoitus järjestetään. 6. laivaston tiedotteen mukaan harjoitukseen osallistuvat Belgia, Kanada, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Latvia, Liettua, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Romania, Espanja, Ruotsi, Turkki, Britannia sekä Yhdysvallat.

Vaikka Suomi on jo aiemmin osallistunut harjoitukseen, nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Suomi on täysivaltainen Naton jäsenmaa.

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut, että maan laivasto on aloittanut maanantaina operatiiviset harjoitukset. Venäläislehti Gazetan mukaan harjoitukseen osallistuu 40 alusta ja yli 3500 sotilasta. Lisäksi operaatioissa on mukana jopa 25 lentokonetta ja helikopteria sekä 500 muuta sotilas- ja erikoiskalustoa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Itämerellä ja Kaliningradin alueella aloitetun operatiivisen harjoituksen komentajana toimii vara-amiraali Vladimir Vorobjovin.

#BALTOPS23 ⚓️is officially underway!

1⃣9⃣ @NATO Allies, 1⃣ NATO partner 🇸🇪, 5⃣0⃣ ships, more than 4⃣5⃣ aircraft, and approximately 6⃣,0⃣0⃣0⃣personnel kicked off the 52nd Baltic Operations 2023 (BALTOPS 23) in Tallinn 🇪🇪 today.

Check it out here 👇https://t.co/8394lcdUNi pic.twitter.com/hdrblgKM0E

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 4, 2023