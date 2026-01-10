Italian pääministerin mukaan Euroopan on aika puhua suoraan Venäjälle

Euroopan valtioiden tulisi käydä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi, arvioi Italian pääministeri Giorgia Meloni.

– Uskon, että nyt on tullut aika Euroopalle puhua myös Venäjän kanssa, Meloni kommentoi lehdistötilaisuudessa Roomassa perjantaina.

Jos Eurooppa käy keskusteluja vain toisen osapuolen kanssa, on pelkona, että sen vaikutusmahdollisuudet jäävät pieniksi, Meloni huomautti.

Neuvottelujen avaamisessa Venäjän kanssa on kuitenkin haasteita, hän jatkoi. Jos avaamme neuvottelut Venäjän kanssa ja toisaalta etenemme niissä holtittomasti, hyödyttäisimme Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, hän lisäsi.

– Ja viimeinen asia, jonka haluan elämässäni tehdä, on tehdä Putinille palvelus, Meloni sanoi lehdistötilaisuudessa.

Pääministerin mukaan Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan, toisin kuin Ranska ja Iso-Britannia, rauhanneuvottelujen turvaamiseksi. Hän ei pidä sitä tarpeellisena, mikäli Ukraina allekirjoittaa länsiliittolaistensa kanssa kollektiivista puolustusta koskevan sopimuksen.

Pieni, ulkomaisten joukkojen osasto ei olisi vakavasti otettava pelote huomattavasti suurempaa Venäjän sotavoimaa vastaan, hän perusteli.

Meloni ehdotti erityislähettilään nimittämistä neuvotteluja varten, kertoo Politico. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jo viime kuussa kertonut kannattavansa dialogin avaamista Venäjän kanssa.

Viime aikoina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on edistänyt Ukrainan sodan lopettamiseen pyrkiviä neuvotteluja. Moskova ei kuitenkaan ole osoittanut kiinnostusta myönnytysten tekemiseen sodan lopettamiseksi.

Yhdysvallat ehdotti myös marraskuussa Venäjän takaisinottamista osaksi G7-ryhmää. Melonin mukaan tästä keskusteleminen on kuitenkin aivan liian aikaista.