Israelissa poliisi otti yhteen mielenosoittajien kanssa

Israelin parlamentti Knesset hyväksyi maanantaina 24. heinäkuuta äänin 64-0 lain, jonka mukaan korkein oikeus ei voi enää kumota hallituksen päätöksiä, joiden se on katsonut olevan kohtuuttomia, kertoo BBC. Oppositio boikotoi äänestystä

Israelin presidentti varoitti maanantaina, että maa on ”kansallisessa hätätilassa”. Israelin poliittinen kriisi on jatkunut kuukausia ja Benjamin Netanjahu jatkaa uudistuksiaan, joiden tarkoitus on heikentää oikeusjärjestelmän kykyä rajoittaa hallituksen toimintaa.

Lain hyväksymisen jälkeen mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Poliisi käytti vesitykkejä ihmisjoukkojen hajottamiseen. Kyse on ollut maan historian suurimmista mielenosoituksista. Poliisi pidätti 22 mielenosoittajaa.

Israelin ammattiyhdistysliike Histadrut on uhannut yleislakolla ja tuhannet Israelin puolustusvoimien reserviläiset, mukaan lukien hävittäjälentäjät, ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä palveluksesta, jos laki pysyy.

Poliittista keskustaa edustava oppositiojohtaja Yair Lapid on ilmoittanut vievänsä lain korkeimmaan oikeuteen, jotta se kumottaisiin.

Lakiuudistusten vastustajat pelkäävät, että Netanjahu ohjaa Israelia pois demokratiasta kohti autoritaarista järjestelmää. Vastustajat pelkäävät, että Netanjahua tukevan uskonnollisen oikeiston ja ultraortodoksijuutalaisten puolueiden tavoitteena on teokratia.

Hallitus taas vetoaa, että uudistukset ovat tarpeen vallan epätasapainon korjaamiseksi, ja jotteivät tuomioistuimet eivät enää puuttuisi poliittiseen päätöksentekoon.

Netanjahu on korostanut lain olevan tarpeen, jotta ”maan politiikka olisi linjassa kansalaisten enemmistön kanssa”. Israelin väestössä juuri ultraortodoksijuutalaisten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä”. Hän on kuitenkin ilmoittanut olevansa valmis keskusteluihin opposition kanssa aina marraskuuhun asti.

Netanjahun omaa korruptiota, lahjuksia ja vallan väärinkäyttöä koskeva oikeusprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2020 lähtien.