Israel sanoo tuhonneensa lennokkeja Välimerellä

Israelin asevoimat kertoo tuhonneensa kolme Hizbollah-järjestön lennokkia Välimerellä.

BBC:n mukaan Hizbollah on tiedotteessaan vahvistanut lennokkien kuuluneen järjestölle ja kuvaillut tiedustelutehtävää onnistuneeksi. Järjestön johtaja Hassan Nasrallah uhkaili viime viikolla käyttävänsä voimakeinoja, jotta Israel ei voisi käyttää kaasunporauslauttaa.

Lennokit tuhottiin Israelin ilmavoimien hävittäjällä ja laivaston ohjusaluksella. Israelin asevoimat sanoo havainneensa laitteet jo lennon alkuvaiheessa ja valinneensa sopivan kohdan niiden pudottamiseen.

Libanon ja Israel ovat kiistelleet viime vuosina kaasukentän hallinnasta. Israelin puolustusministeri Benny Gantz on todennut Hizbollahin estäneen saavuttamasta sopua merialueiden rajoista, millä olisi suuri merkitys maan talouden kannalta.

An IAF fighter jet and an Israeli Navy missile ship intercepted 3 hostile UAVs from Lebanon which approached the airspace over Israel’s economic waters today. 1/4 pic.twitter.com/yAXVzLjvy0

— Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2022