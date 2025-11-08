Britannia ottaa mallia Tanskan maahanmuutosta

Britannia aikoo uudistaa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaansa. Maan sisäministeri Shabana Mahmood ottaa mallia uudistuksille Tanskasta, jossa harjoitetaan eurooppalaisittain tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, kertoo BBC.

Mahmood pyrkii poistamaan kannustimia, jotka houkuttelevat ihmisiä saapumaan Iso-Britanniaan samalla, kun hän haluaa helpottaa maassa ilman laillista oleskeluoikeutta olevien karkottamista.

Edustamansa Labour-puolueen syyskuisessa puoluekokouksessa hän lupasi tehdä kaiken tarvittavan Britannian rajojen hallinnan palauttamiseksi. Osa työväenpuolueen äsenistä pitää Tanskan mallia liian kovana.

– Uskon, että tämä on umpikuja – moraalisesti, poliittisesti sekä vaalimenestystä ajatellen, kommentoi työväenpuoluetta edustava parlamentin jäsen Nadia Whittome suunniteltuja maahamuuttopoliittisia tiukennuksia BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa.

Virallisten tietojen mukaan Iso-Britannian viranomaiset ovat selvittäneet Tanskan perheenyhdistämis- sekä oleskeluoikeuskäytäntöjä.

Henkilöt, jotka pakenevat oman hallintonsa heihin kohdistamaa vainoa, saavat suojelua Tanskassa todennäköisimmin. Sen sijaan sotaa ja konflikteja paenneet saavat nykyisin ainoastaan tilapäisen oleskeluluvan. Heidän on palattava takaisin, kun Tanska arvioi lähtömaan olevan jälleen turvallinen.

Perheenyhdistämistä varten avioliiton osapuolten on oltava vähintään 24-vuotiata. Tällä pyritään ehkäisemään pakkoavioliittoja. Tanskassa asuvan puolison on tullut elää ilman sosiaalietuuksia vähintään kolme vuotta sekä osoitettava että hänen toimeentulonsa on turvattu.

Molempien perheenyhdistämistä hakevien on lisäksi läpäistävä tanskan kielen koe.

Tiukempi maahanmuuttopolitiikka ja integraatio suojelee Tanskan yhteiskuntaa, arvioi Tanskan maahanmuutto- ja kotouttamisministeri Rasmus Stoklund.

– Odotamme tänne tulevien ihmisten osallistuvan ja antavan myönteisen panoksensa ja jos he eivät tee niin, heitä ei toivoteta tervetulleiksi, Stoklund kommentoi.