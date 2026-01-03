Iskuja tulee lisää jos USA:n vaatimuksiin ei suostuta, Mika Aaltola uskoo

Venezuelaan on odotettavissa uusia iskuja mikäli Yhdysvaltojen vaatimuksiin ei taivuta, uskoo europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok.). Venezuelassa on lauantaiaamuna raportoitu useista voimakkaista räjähdyksistä, ja maa sanoo Yhdysvaltojen hyökänneen pääkaupunki Caracasiin sekä Mirandan, Araguan ja La Guairan osavaltioihin.

Nimettömät yhdysvaltalaislähteet ovat vahvistaneet presidentti Donald Trump määränneen iskuja useisiin kohteisiin Venezuelassa, mutta Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut väitettyjä sotilastoimia. Yhdysvaltojen ja Venezuelan välit ovat kiristyneet viime kuukausina, ja Yhdysvallat on siirtänyt runsaasti joukkoja ja kalustoja Karibian alueelle.

Aaltolan mukaan Venezuelan tapahtumissa on kyse paluusta 1800-luvun geopoliittiseen ajatteluun. Europarlamentaarikko viittaa 1820-luvulla vaikuttaneen presidentti James Monroen mukaan nimettyyn ”Monroen oppiin”, joka määritteli läntisen pallonpuoliskon Yhdysvaltojen etupiiriksi,

– “Uusi Monroe-oppi” on sisäänrakennettu Trumpin 2025 julkaisemaan turvallisuusstrategiaan: Yhdysvallat palauttaa valtapiiriajattelun läntisellä pallonpuoliskolla, torjuu Kiinan vaikutuksen ja vieraan läsnäolon. Paluu vuoteen 1800-luvun oppeihin geopolitiikassa, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Aaltolan mukaan Yhdysvaltojen vaatimuksia Venezuelassa ovat huumekaupan kitkemisen lisäksi myös maata vuodesta 2013 johtaneen Nicolás Maduron vallasta luopuminen.

– USA:n iskut Venezuelan sotilaskohteisiin kiristävät maan saartoa. Niitä tullee lisää, jos maan hallinto ei suostu listaan Yhdysvaltojen vaatimuksia, kuten öljyvarastojen kansallistamisen purkaminen ja huumekaupan estäminen. Myös presidentin vallasta luopuminen osa vaatimuksia, Aaltola arvioi.

