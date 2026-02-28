Isku täydellä voimalla – Pakistanissa hälytys

Pakistanin ja Afganistanin Taliban-hallinnon välillä pitkään jatkunut konflikti on eskaloitunut, kertoo Wall Street Journal. Pakistan toteutti eilen ilmaiskuja Talibanin kohteisiin.

Jännitteet maiden välillä ovat kiristyneet viime vuosina. Pakistan on syyttänyt Afganistania pakistanilaisten militanttien suojelemisesta ja pitänyt näitä vastuullisina Pakistanissa tapahtuneiden iskujen lisääntymisestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Afganistan on kiistänyt syytökset.

Pakistan ei ole vielä avoimesti julistanut sotaa, mutta sen retoriikka on koventunut.

Pakistanin puolustusministeri Khawaja Muhammad Asifin mukaan pakistanilaisten ”kärsivällisyys on lopussa”. Maan hallinto on puhunut ”avoimesta sodasta”, mutta virallista sodanjulistusta ei kuitenkaan ole tehty.

Pakistanin hallinto on painostanut Talibanin johtoa lopettamaan Pakistaniin kohdistuvat iskut. Niiden taustalla ovat rajan tuntumassa toimiva Tehreek-e-Taliban Pakistanin eli Pakistanin Talibanin militanttiryhmä sekä afganistanilaisjoukot, Pakistanin viranomaiset uskovat.

Pakistanin turvallisuusjoukot ovat kertoneet aikovansa vastata ”täydellä voimalla” tuoreisiin Talibanin tekemiin iskuihin, iskemällä Talibanin rajanylityspaikkoihin ja piilopaikkoihin Afganistanissa sekä iskemällä kohteisiin Kabulissa.

Poimintoja videosisällöistämme

Taliban-hallinnon edustajan mukaan Pakistan on tehnyt ilmaiskuja Kabulissa, Kandaharissa ja Paktiassa. Pakistanin mukaan kohteena on pakistanilaisen Talibanin johto.

Perjantaina käydyissä viimeisimmissä taisteluissa maiden välillä on kuollut 12 pakistanilaissotilasta, sanoo Pakistanin armeijan edustaja, kenraali Ahmed Sharif Chaudhry.

Hänen mukaansa Pakistan iski pariinkymmeneen sotilaskohteeseen Afganistanissa, tappaen 274 Talibanin jäsentä. Lukuja ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

Pakistan on julistanut korkean hälytystilan suurimpiin kaupunkeihinsa, kuten pääkaupunki Islamabadiin, sillä se pelkää Talibanin mahdollisia itsemurhaiskuja kostona Pakistanin omasta hyökkäyksestä.

Kun Taliban nousi valtaan Afganistanissa vuonna 2021, Pakistanissa ajateltiin, että tämä lisäisi sen omaa vaikutusvaltaa Afganistanissa. Sen sijaan Taliban on tiivistänyt suhteitaan Intiaan, joka on Pakistanin kilpailija.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tammikuussa Afganistan nimitti ensimmäisen diplomaattiedustajansa Intiaan Talibanin valtaannousun jälkeen, mikä on aiheuttanut turhautumista Pakistanissa.

Hudson instituutin vanhempi tutkija, Yhdysvaltojen entinen Pakistanin suurlähettiläs Husain Haqqani arvioi Pakistanin todennäköisesti jatkavan rajataisteluja ja ilmaiskuja. Kabulin hän uskoo tekevän yhä enemmän iskuja Pakistaniin.

– Voin kuvitella Taliban-johtajien vastaavan entistä kovemmalla retoriikalla ja omaksuvan entistä sotaisamman linjan, hän kommentoi.