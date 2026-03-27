Iskeekö USA sittenkin tänne?

Yhdysvaltain ja Israelin jatkaessa sotatoimiaan Irania vastaan huomion keskipisteenä on ollut muun muassa Persianlahden pohjoisosassa sijaitsevan Iranille kuuluvan Khargin saaren mahdollinen valtaaminen. Yhdysvaltain maajoukot ovat saapumassa Persianlahden alueelle.

Yhdysvallat saattaa olla kuitenkin kiinnostuneempi valtaamaan Iranin hallussa olevia Hormuzinsalmen saaria, koska juuri niiden kautta Iran pystyy käytännössä säätelemään maailman tärkeimpiin kuuluvaa merireittiä, toteaa Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa viitaten laajaan lähdeaineistoon.

Hormuzinsalmi on keskeinen pullonkaula globaalille energiakaupalle. Iran on viime aikoina pyrkinyt vahvistamaan otettaan salmesta muun muassa häiritsemällä laivaliikennettä.

– On kuitenkin korostettava, että kaikki (Hormuzinsalmen) saaret toimivat osana integroitua järjestelmää Iranin sotilasvoiman projisoimiseksi Hormuzinsalmeen. Yhden saaren valtaaminen ei rikkoisi koko järjestelmää, Owen toteaa.

Hänen mukaansaIran voi käyttää useita saaria muun muassa tiedusteluun, ohjusiskuihin ja meriliikenteen häirintään. Erityisesti Abu Musa on vahvasti militarisoitu, ja Iran on laajentanut saarella ilmapuolustusta, tiedustelua ja merivoimien tukikohtia sekä ottanut käyttöön uusia strategisia asejärjestelmiä. Sinne on sijoitettu myös ohjuksia ja nopeita hyökkäysveneitä.

Iranin vallankumouskaartin entinen komentaja Mohammad Ali Jafari on kuvaillut aikaisemmin saarta Iranin “sykkiväksi sydämeksi” Persianlahdella. Saarelta voidaan valvoa ja uhata laajaa aluetta Hormuzinsalmessa ja Persianlahdella.

Hormuzinsalmen suurin saari Qeshm on tärkeä Iranille. Saarella on raportoitu olevan tunneleihin rakennettuja asevarastoja, ohjuksia, merimiinoja ja droonijärjestelmiä.

Owen muistuttaa, että Yhdysvallat on jo aiemmin iskenyt saarelle, mikä viittaa sen strategiseen merkitykseen. Silti Qeshmin koko ja puolustus tekevät siitä vaikean maihinnousukohteen.

Hän kehottaa pitämään silmällä Larakin saarta, jossa on Iranin joukkoja ja kalustoa. Se sijaitsee Hormuzinsalmen kapeimmassa kohdassa ja on keskeinen osa järjestelmää, jonka avulla Iran ohjaa ja valvoo laivaliikennettä.

Joidenkin tietojen mukaan osa aluksista on saanut kulkea salmen läpi maksua vastaan ja Iranin hyväksymää reittiä pitkin Larakin ja viereisen Hormuzin saaren välistä.