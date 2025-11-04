Isille leivotaan enemmän kuin äideille

Isänpäivää vietetään tulevana sunnuntaina 9.marraskuuta. Perinteisesti suomalainen muistaa syksyllä isää samalla kaavalla kuin äitiä keväällä, eli hyvällä ruoalla ja lahjoilla. S-ryhmän ostodata kuitenkin osoittaa, että isän ja äidin juhlapäivien mauissa sekä pakettien sisällöissä on eroa.

Ostodatan valossa isänpäivän alla myydään enemmän myös pakastetaikinoita, vehnäjauhoa, hiivaa ja jälkiruokavalmisteita kuin äitienpäivän alla.

– Kyllä tästä voidaan päätellä, että isänpäiväksi leivotaan enemmän itse, kun taas äitienpäivän alla korostuvat enemmän valmiiden herkkujen kuten täytekakkujen ja suklaan ostaminen. Makean lisäksi isänpäivän herkkupöytään valitaan mielellään myös pikkusuolaista. Erilaisten snacksien kuten perunalastujen kysyntä korostuukin enemmän isän- kuin äitienpäivän alla, S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström kertoo tiedotteessa.

Lihan valinnassa on myös eroja.

– Isänpäivänä ruokapöytään valitaan useammin nautaa, riistaa ja kalaa, kun taas äitienpäivän alla ostoksissa korostuu enemmän broileri. Myös texmex-tuotteita ostetaan enemmän isän- kuin äitienpäivän alla, Backström kertoo.

Kukat kuuluvat isänpäivän juhlaan, vaikka eivät vielä siinä määrin kuin äitienpäivänä. Silloin ruusukimppuja ostetaan S-ryhmän ruokakaupoista yli kaksinkertainen määrä isänpäivään nähden. Isänpäivän alla erityisesti tummemmat sävyt kukissa ovat suosittuja, kun äitienpäivänä kaupaksi käyvät kaikki punaisen sävyt.

S-ryhmän datan mukaan lahjoissa korostuvat klassikot.

– Mieltymyksiä ja toiveita on toki yhtä paljon kuin lahjansaajia, mutta isossa kuvassa voidaan sanoa, että suomalaiset tykkäävät muistaa isää useimmiten erilaisilla vaatteilla, hygieniatuotteilla, peleillä ja pelitarvikkeilla sekä saunatarvikkeilla, käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen kertoo.

S-ryhmän datan mukaan erityisesti erilaiset tossut, miesten alusvaatteet ja sukat, kylpytakit sekä yö- ja oloasut korostuvat ostoksissa isänpäivän alla. Myös äitienpäivänä erilaiset vaatelahjat ovat suosittuja, kuten myös astiat ja lasit, joita ostetaan enemmän äitien- kuin isänpäivän alla.

Niin isälle kuin äidille ostetaan lahjoja usein hygienia- sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuoteryhmistä. Isänpäivän alla valinnoissa korostuvat parranajokoneet, trimmerit sekä erilaiset kausilahjapakkaukset, jotka sisältävät muun muassa suihkugeelejä ja deodoranttia. Äitienpäivän alla valinnoissa korostuvat puolestaan hiustenkuivaajat ja erilaiset hiustenmuotoilulaitteet.

– Myös kirjat pitävät pintansa erityisesti isänpäivän muistamisina, ja isälle kirjalahja valitaankin useimmiten tietokirjojen kategoriasta, Pesonen kertoo.