Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Isännöintiliiton toimisto Helsingissä. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Isännöintiala vahvasti mikroyritysten varassa

  • Julkaistu 18.09.2025 | 12:05
  • Päivitetty 18.09.2025 | 12:10
  • Yritykset
Yli 850 alan yrityksestä valtaosa on hyvin pieniä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Isännöintiala pysyy vahvasti mikroyritysten varassa, vaikka alalla on nähty lukuisia yritysostoja ja fuusioita, selviää Isännöintiliiton tuoreesta toimialakatsauksesta.

Yli 850 alan yrityksestä valtaosa on hyvin pieniä, sillä keskimääräinen liikevaihto jää 220 000 euroon, ja henkilöstöä on vain neljä.

Isännöintiliiton toimitusjohtajan Mia Koro-Kanervan mukaan yrityskaupat eivät ole juurikaan harventaneet kenttää tai nostaneet yritysten keskikokoa.

– Johdolla on kädet niin täynnä arjen töitä, etteivät he ensisijaisesti pysty keskittymään yrityksen kasvattamiseen tai kehittämiseen, Koro-Kanerva toteaa. Hänen mukaansa pienissä yrityksissä isännöinti on usein elämäntapa, ei pelkkä liiketoiminta.

Koro-Kanervan kertoo, että keskisuuret toimijat ovat tällä hetkellä houkuttelevimpia yritysostokohteita. Pienyrityksiä on edelleen runsaasti, eikä fuusioilla ole ollut merkittävää vaikutusta alan rakenteeseen.

Koro-Kanervan mukaan yritysten pieni koko tuo haasteita esimerkiksi sijaisjärjestelyihin ja palveluiden kehittämiseen. Toisaalta se mahdollistaa asiakasläheisen palvelun, jossa tekijät tunnetaan nimeltä ja asiakkaiden tarpeet otetaan tarkasti huomioon.

Kasvun esteenä on myös krooninen osaajapula. Alalle on myös hakeutunut monenlaista osaamista. Hallinnollisten ja teknisten isännöitsijöiden rinnalla työskentelee muun muassa viestinnän ja digikehityksen ammattilaisia. Pienimmissä yrityksissä työnkuvat ovat laajoja ja monipuolisia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)