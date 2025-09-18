Isännöintiala vahvasti mikroyritysten varassa

Isännöintiala pysyy vahvasti mikroyritysten varassa, vaikka alalla on nähty lukuisia yritysostoja ja fuusioita, selviää Isännöintiliiton tuoreesta toimialakatsauksesta.

Yli 850 alan yrityksestä valtaosa on hyvin pieniä, sillä keskimääräinen liikevaihto jää 220 000 euroon, ja henkilöstöä on vain neljä.

Isännöintiliiton toimitusjohtajan Mia Koro-Kanervan mukaan yrityskaupat eivät ole juurikaan harventaneet kenttää tai nostaneet yritysten keskikokoa.

– Johdolla on kädet niin täynnä arjen töitä, etteivät he ensisijaisesti pysty keskittymään yrityksen kasvattamiseen tai kehittämiseen, Koro-Kanerva toteaa. Hänen mukaansa pienissä yrityksissä isännöinti on usein elämäntapa, ei pelkkä liiketoiminta.

Koro-Kanervan kertoo, että keskisuuret toimijat ovat tällä hetkellä houkuttelevimpia yritysostokohteita. Pienyrityksiä on edelleen runsaasti, eikä fuusioilla ole ollut merkittävää vaikutusta alan rakenteeseen.

Koro-Kanervan mukaan yritysten pieni koko tuo haasteita esimerkiksi sijaisjärjestelyihin ja palveluiden kehittämiseen. Toisaalta se mahdollistaa asiakasläheisen palvelun, jossa tekijät tunnetaan nimeltä ja asiakkaiden tarpeet otetaan tarkasti huomioon.

Kasvun esteenä on myös krooninen osaajapula. Alalle on myös hakeutunut monenlaista osaamista. Hallinnollisten ja teknisten isännöitsijöiden rinnalla työskentelee muun muassa viestinnän ja digikehityksen ammattilaisia. Pienimmissä yrityksissä työnkuvat ovat laajoja ja monipuolisia.