IS: Vastaamo-tietomurtajaa epäillään yli 14000 uudesta rikoksesta

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan Aleksanteri Kivimäen epäillään tunkeutuneen Psykoterapia¬keskus Vastaamon lisäksi 14 151 muuhun tietojärjestelmään. Epäillyt tietomurrot tapahtuivat samaan aikaan kuin Vastaamo-tietomurto marraskuussa 2018.

– Nyt on muodostettu parempi kuva siitä, miten Vastaamon tietomurto on toteutettu. Ja siinä samalla on toteutettu useita muita tietomurtoja, aluesyyttäjä Pasi Vainio kertoo IS:lle.

Epäilyn mukaan murron kohteena olleet tietojärjestelmät ovat voineet olla yksityisen henkilöiden tai yritysten omistamia.

– Asianomistajat ovat meille tuntemattomia. Siitä ei ole tehty selvitystä, ketkä ovat mahdollisesti näiden tietojärjestelmien omistajia, Vainio sanoo.

Syyttäjän pitää nostaa syytteet Vastaamo-asiaan liittyen 18. lokakuuta mennessä. Vainion mukaan uusia asianomistajia ei pystytä selvittämään tuohon mennessä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi Kivimäen uusista törkeistä tietomurroista epäiltynä perjantaina.