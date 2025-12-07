IS: Uusi lääkäriketju ei peri maksuja ikäihmisiltä

Uusi lääkäripalvelu tarjoaa yli 65-vuotiaille ilmaisia lääkärikäyntejä. Konttilääkäri Terwe mainostaa, ettei se peri käynneistä vastaanottomaksuja, kantamaksuja tai muita piilokuluja, kertoo Ilta-Sanomat.
Jos siis henkilö on oikeutettu 71,80 euron Kela-korvaukseen lääkärikäynnin hinnasta, lupaa Terwe hänelle ilmaisen lääkärikäynnin. Yhtiö hakee Kela-korvauksen potilaan puolesta.
– Me haemme Kela-korvauksen emmekä veloita asiakkaalta omavastuuosuutta ollenkaan. Siten lääkärikäynti ei asiakkaalle maksa mitään, Terween toimitusjohtaja Matti Selkämaa sanoo Ilta-Sanomille.
Selkämaa sanoo, että kyse on sekä strategisesta että arvoihin liittyvästä valinnasta.
– Haluamme asemoitua hinnoittelussa julkisen ja yksityisen välimaastoon lähelle julkisen palvelun hintoja. Saatavuuden taas on tarkoitus olla yksityisen tasoa eli että meille ei muodostuisi jonoja.
Yli 65-vuotiaiden niin sanottu valinnanvapauskokeilu tarjoaa 65 vuotta täyttäneille mahdollisuuden päästä yksityiselle yleislääkärille julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Tänä vuonna asiakasmaksu on enintään 28,20 euroa. Uusi lääkäripalvelu pyrkii siis pistämään vielä paremmaksi.