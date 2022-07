IS: Tästä kahvin hinnannousu johtuu

Kahvin hinta on ollut kovassa nousussa viime aikoina. Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) toukokuussa julkaistussa selvityksessä ilmenee, että kahvin hinta on noussut vuoden takaisesta peräti 40 prosenttia.

Ilta-Sanomien haastatteleman Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) strategia-, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Marleena Baskin mukaan merkittävin syy hintojen nousulle on se, että maailman suurimmassa kahvintuottajamaassa Brasiliassa on kärsitty vuonna 2021 ja 2022 ääri-ilmiöistä, kuten hallasta, joka on tuhonnut satoa.

– Kahvin hinnan korotuksista puhuttaessa esiin on saattanut hieman virheellisesti nousta koronaan ja Ukrainan sotaan liittyviä asioita. Kahvin hintaan vaikuttaa kuitenkin kaikkein eniten itse raaka-aine ja muuttuneet sääilmiöt, Bask sanoo IS:lle.

Bask lisää, että koronalla ja Ukrainan sodallakin on vaikutusta esimerkiksi logistiikan ja maakaasun osalta, mutta raaka-aineen satovaihtelut ovat merkittävin syy hintojen muutoksiin.

– Kun puhutaan maanviljelytuotteesta, sääilmiöiden muutokset vaikuttavat suoraan raaka-aineisiin.

– Toiseksi suurin vaikuttava tekijä on itseasiassa heikentynyt euro suhteessa dollariin, sillä kauppaa käydään dollareissa arabican osalta, Bask kertoo IS:lle.