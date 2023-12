IS: Tämä ministeri sai kansalta parhaan kouluarvosanan

Suomalaiset ovat antaneet kaikille hallituksen ministereille kouluarvosanan Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä. Kyselyn teetti Taloustutkimus ja vastaajat antoivat arvosanan 4 ja 10 välillä kaikille ministereille.

Ykköspaikan kyselyssä sai puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) arvosanalla 7,41. Toiselle sijalle pääsi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), joka sai arvosanaksi 7,30. Kolmossijalla arvosanalla 6,70 oli sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Palosen mukaan kärkikaksikon ministerisalkut voivat vaikuttaa sijoitukseen.

– Ei oteta mitään näiltä henkilöiltä pois, mutta tehtävät ovat sellaisia, joista kansalta on helpompi kerätä hyviä arvosanoja. Näiden ministereiden tehtäviin liittyvät asiat eivät ole kovin kiistanalaisia, Palonen sanoo IS:lle.

Myös sisäministeri on ollut paljon esillä itärajan tapahtumien vuoksi.

– Hän on ollut hyvin paljon esillä. Kun ministeri on paljon esillä, kansalle muodostuu kuva siitä, että hän on aktiivinen. Sitähän Rantanen on ollutkin viemällä asioita eteenpäin aika määrätietoisesti, Pajunen sanoo.

Kärkiviisikkoon pääsivät myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd).