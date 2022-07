IS: Tämä kauppaketju ei anna enää ilmaista latausta sähköautoille

Kymmenillä paikkakunnilla toimiva Motonet-ketju ei enää anna ilmaista tunnin latausta sähköautoileville kanta-asiakkailleen. Myös latauksen hintoja on korotettu, kertoo Ilta-Sanomat.

Aiemmin kanta-asiakkailta veloitettiin tunnin ilmaisen latauksen jälkeen 10 senttiä kilowattitunnilta. Heinäkuun alusta alkaen maksuton tunti poistui. Lisäksi kilowattitunnin hinta nousi 20 senttiin.

– Hintamme on ollut jo pitkään sama, vaikka markkinoilla on tapahtunut energian hinnannousua. Kilpailijamme ovat reagoineet muuttuneisiin hankinta- ja ylläpitokustannuksiin jo aiemmin, mutta vasta nyt me päätimme tarkastella meidän hintaa suhteessa muuhun markkinaan. Korotimme 1.7. hintaa lähemmäksi markkinahintaa kuitenkin niin, että hinta on halvempi suhteessa useampaan kilpailijaan, kertoo Motonetin Motopalvelut-päällikkö Samu Horn IS:lle.