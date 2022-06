IS: Tällaisia tuotteita Venäjältä on sodasta huolimatta tuotu Suomeen

Venäjän hyökkäyssodan alettua on rahtituotteiden tuonti Venäjältä tyrehtynyt lähes täysin. Rahtia saa nyt tuoda itänaapurista ainoastaan anomalla poikkeusta EU:n pakotteista.

Ilta-Sanomat on nyt käynyt läpi nämä yhteensä kuusi ulkoministeriön myöntämää poikkeuslupaa.

Luvista kaksi on myönnetty soijajalostamo Nordic Soyalle, joka on tuonut Venäjältä kaksi laivalastillista soijarouhetta. Yhtiön mukaan venäläinen soija pyritään nyt korvaamaan ukrainalaisella, mutta tämä on osoittautunut nykytilanteessa haastavaksi. Valtaosa Euroopan soijasta tulee joko Venäjältä tai Ukrainasta, kertoo yhtiön kaupallinen johtaja Janne Lukkarinen.

Niin ikään kaksi poikkeuslupaa on annettu kaapelinvalmistaja Prysmian Groupille. Hämeenlinnalainen Canpack on taas saanut tuoda Venäjältä alumiinikeloja virvoitusjuomatölkkien valmistamiseksi.

Marjanjalostusyhtiö Arctic International Oy sai poikkeusluvan erän pakastemusikoita tuomiseen.

Yhtiön Venäjä-kauppa on nyt päättynyt, kertoo toimitusjohtaja Janne Naapanki IS:lle.

– Meille jäi sinne pieni määrä mustikkaa, joka oli maksettu. Haimme poikkeusluvan, että saimme erän Suomeen emmekä jätä sitä sinne lahjaksi.