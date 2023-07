IS: Tällaiset henkilöt pyrkivät luvattomasti itärajan yli

Luvattomia rajanylityksiä Suomeen tehtiin viime vuonna 46, kertoo Ilta-Sanomat. Luvuissa ovat mukana henkilöiden ja ilma- tai merialusten luvattomat rajanylitykset.

Maarajan ylitti viime vuonna luvattomasti 26 henkilöä, valtaosa Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella.

– Kaakkois-Suomessa pitkän aikavälin keskiarvo on noin 10 vuosittain, ei se ole siitä juuri muuttunut, majuri Kimmo Gromoff Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksesta sanoo.

Ylittäjissä on Venäjän kansalaisia, joilla on jokin syy tulla Suomeen mutta ei tarvittavia asiakirjoja, sekä kolmansien maiden kansalaisia. Pääsääntöisesti kyse on turvapaikanhakijoista.

Taustalla on myös laittoman maahantulon järjestämistä, sillä kolmansien maiden kansalaiset harvoin pääsevät Moskovasta tai Pietarista rajaseudulle ilman ulkopuolista apua, Ilta-Sanomat kertoo.

Suomen ja Venäjän maarajaylitykset ovat vähentyneet ja tänä vuonna määrä vähenee todennäköisesti entisestään, kun rajanylitystä on entisestään kiristetty molempiin suuntiin.

Gromoffin mukaan on ajoittain myös tapauksia, joissa henkilö ylittää rajan luvattomasti Venäjän suuntaan, koska kokee, että sinne on pakko päästä, mutta lailliset asiakirjat puuttuvat.

Lisäksi rajaa ylitetään luvatta mielenterveydellisistä syistä.

Noin 95 prosenttia luvattomista rajanylityksistä sijoittuu kesäaikaan – tai ainakin lumettomaan aikaan. Talvikuukausina luvattomia rajanylityksiä ei ole käytännössä lainkaan, maasto on Gromoffin mukaan ilman luntakin riittävän vaikeakulkuista.

Gromoff sanoo IS:lle, että rajaa on mahdotonta ylittää epähuomiossa tai vahingossa.