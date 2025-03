IS: Taksialalle pyritään härskein ja vilpillisin keinoin

Ilta-Sanomien mukaan viranomaisvalvonnassa on havahduttu siihen, kuinka härskein ja vilpillisin keinoin taksialalle pyritään Suomessa. Taksinkuljettajien kielitaidon puutteen lisäksi viranomaisilla on aihetta epäillä liikenneturvallisuuden kannalta vielä vaarallisempaa asiaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa tutkitaan laajaa vyyhtiä, jossa suomen kieltä sujuvasti puhuvat ovat suorittaneet taksinkuljettajan ajolupakokeita kielitaidottomien puolesta.

Viranomaiset epäilevät, että luvan saaneet ovat maksaneet kokeen suorittamisesta useita satoja tai jopa tuhansia euroja. Vilpin vuoksi taksin rattiin on päätynyt Suomessa ihmisiä, jotka eivät osaa sanaakaan suomea tai ruotsia.

– Kiinni jäädessään harva tunnustaa, että on rahaa saanut. Sanotaan, että on hyvää hyvyyttään tultu kaveria auttamaan, kertoo päällikkö Jussi Pohjonen Traficomin ammattiliikenteen valvontayksiköstä Ilta-Sanomille.

On mahdollista, että vilppien takana on järjestäytynyttä toimintaa. Koetta on voinut tulla suorittamaan henkilö, joka näyttää mahdollisimman samalta kuin taksinkuljettajan ajoluvan tosiasiallinen hakija, kertoo tutkintoesihenkilö ja pääkaupunkiseudun aluevastaava Markus Vanhala Ajovarmalta.