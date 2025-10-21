IS: Pitääkö pesukoneesi tällaista ääntä? Se on huono merkki

Jos pyykinpesukoneen rumpu pitää jyrisevää ääntä, se on merkki koneen tulevasta hajoamisesta, kertoo Ilta-Sanomat.
Kodinkonekorjaaja Markku Tukiainen sanoo, että ääni aiheutuu laakeriviasta, jonka korjaaminen on usein kohtuuttoman kallista. Toinen merkki laakerin rikkoutumisesta on se, että rumpu ei tyhjänä ollessaan pyöri vaivattomasti.
Laakerivian korjaaminen voi Tukiaisen mukaan olla kohtuuttoman kallista tai jopa mahdotonta etenkin edestä täytettävissä koneissa. Siksi vika johtaa usein siihen, että koko pesukone on vaihdettava.
Muita korjaajalle tyypillisesti eteen tulevia ongelmatilanteita pesukoneissa ovat tukkeumat, jotka saattavat aiheutua pienestäkin vierasesineestä, sekä veden vuotaminen lattialle, jonka taustalla on tiivisteiden vauriot. Tukiainen neuvoo puhdistamaan koneen säännöllisesti sen käyttöiän pidentämiseksi.