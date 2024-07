IS: Nyt puhuu Timo Vornanen – kertoo aseen tuomisesta eduskuntaan

Kansanedustaja Timo Vornasen ampumistapaukseen liittyvässä poliisin esitutkinnassa selvisi, että Vornanen oli tuonut aseen työhuoneeseensa kahdesti. Esitutkinnan kerrotaan valmistuneen.

Vornanen ampui taskuaseellaan maahan baari-illan päätteeksi huhtikuun lopussa Helsingissä Kampissa. Vornasta epäillään vaaran aiheuttamisesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Ilta-Sanomat tavoitti Vornasen kommentoimaan asiaa torstaina.

Miksi olitte päättänyt ottaa aseen mukaan eduskuntaan ja työhuoneeseenne kahdesti? Olitteko tietoinen, että aseille on erikseen osoitettu paikka talon sisällä, jossa niitä pitäisi säilyttää?

– Esitutkinnan aikana tietooni on saatettu, että eduskuntaan on tullut aseiden säilyttämistä koskeva ohjeistus alkuvuodesta 2024. Ohjeistus on kuulemani mukaan saatettu sähköpostilla kansanedustajien tietoon. Tämä ohjeistus ei ole sähköpostitulvassa valitettavasti tavoittanut minua. Pahoittelen asiaa, mutta en ole ollut todellakaan tästä ohjeesta tietoinen, Vornanen vastaa IS:lle tekstiviestitse.

Eduskunnan kansliatoimikunnan helmikuussa antaman määräyksen mukaan aseita tulee säilyttää eduskunnan turvallisuusosaston osoittamassa tilassa, eli käytännössä asekaapissa. Näin ollen Vornanen oli siis toiminut eduskunnan määräysten vastaisesti.

Hän on aikaisemmin kertonut hakevansa eroa, jos saa lainvoimaisen tuomion. Vornanen on erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä tapauksen vuoksi.