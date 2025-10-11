IS: Nämä tuotteet ovat kallistuneet eniten viidessä vuodessa

Kuluttajahinnat ovat useissa tuotteissa ja palveluissa kallistuneet viimeisten viiden vuoden aikana, kertoo Ilta-Sanomat.
Pahin inflaatiohuippu nähtiin koronan jälkimainingeissa, vuosina 2022-2023. Silti osa kuluttajista kokee yhä, että hinnat jatkavat kasvuaan. Inflaatio on kuitenkin rauhoittunut ja on tällä hetkellä 0-2 prosentin tasolla.
Yksi eniten kallistuneista tuotteista on asuntolainojen korot. Tarkasteluajanjaksolla niiden hinnat ovat nousseet keskimäärin 230 prosenttia. Kiinteistöjen hinnat sen sijaan ovat laskeneet, kun asunnot eivät ole menneet kaupaksi totuttuun tapaan.
Myös lentolippujen hinnat ovat nousseet. Kotimaan lennot ovat kallistuneet keskimäärin 125 prosenttia ja ulkomaan lennot 46 prosenttia. Syynä lentolippujen hintojen nousulle on muun muassa kysynnän kasvu sekä polttoaineiden hinnannousu.
Sen sijaan laivamatkojen hinnat ovat vuodesta 2021 saakka pysyneet kuluttajahintaindeksin alapuolella.
Päivittäistavaroissa suurimmat nousut hinnoissa ovat olleet kahvissa, oliiviöljyssä, jauhoissa ja suklaassa. Kahvin hinta on noussut 89 prosenttia viidessä vuodessa ja oliiviöljyn 59 prosenttia. Jauhot sekä suklaa ovat kallistuneet 50 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.
Joidenkin juuresten ja vihannesten hinnat puolestaan ovat laskeneet.