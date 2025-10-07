Verkkouutiset

Myyjä opastaa asiakasta kaupan itsepalvelukassalla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

IS: Nämä tuotteet aiheuttavat tarkistuksen itsepalvelukassalla

  • Julkaistu 07.10.2025 | 08:48
  • Päivitetty 07.10.2025 | 08:48
  • Kauppa, Kuluttajat
Joitakin tuotteita voi ostaa vain palvelukassoilta.
Itsepalvelukassoilla asiointi mielletään usein nopeaksi ja vaivattomaksi tavaksi tehdä kaupassa ostoksia. Tietyt tuotteet ovat kuitenkin sellaisia, jotka aiheuttavat erillisen tarkastuksen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

S-ryhmän kehityspäällikkö Minna Jakonen kertoo, että yleensä tarkastukset liittyvät matala-alkoholillisten tuotteiden ostamiseen. Esimerkiksi kombuchat, kotikaljat ja simat vaativat hänen mukaansa ikärajatarkastuksen. Myös muut ikärajalliset tuotteet, kuten tähtisadetikut ja jopa sähköpotkulaudat aiheuttavat tarkastuksen.

Lähtökohtaisesti ikärajallisia tuotteita ei voi ostaa itsepalvelukassoilta. S-ryhmän Prisma-myymälöissä myyjä voi tehdä ikärajatarkastuksen itsepalvelukassalla, mutta pienemmissä myymälöissä, kuten S-marketeissa ja Alepoissa tai Sale-myymälöissä ikärajalliset tuotteet voi ostaa vain palvelukassalta.

Myös Lidlin viestinnästä kerrotaan, että lähtökohtaisesti ikärajallisia tuotteita voi ostaa vain tavallisilta kassoilta. Näitä ovat esimerkiksi alkoholituotteet.

Uusimmat
