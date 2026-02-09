IS: Näin Suomi torjuu rabiesta itärajalla

Rabies eli raivotauti on levinnyt eläimissä Venäjällä Moskovan alueella sijaitsevassa Reutovissa. Ruokaviraston erikoistutkija Tiina Nokireki kertoo Ilta-Sanomissa, että Suomessa on varauduttu taudin uhkaan hyvin.
Suomen kaakkoisrajalle pudotetaan kalanhajuisia syöttejä, ja kun esimerkiksi supikoirat ja ketut syövät niitä, ne saavat samalla rabies-rokoteliuosta. Edellisen kerran rokotteita on jätettiin maastoon viime syksynä.
– Niitä pudotettiin 180 000 kappaletta, Nokireki kertoo.
Kyseessä on säännöllinen käytäntö, jolla ehkäistään raivotaudin leviämistä. Nokireki ei pidä Moskovan tienoon tapauksia uhkana Suomelle, sillä välimatkaa on sen verran paljon.
– Koirat ja kissat kannattaa rokottaa raivotautia vastaan. Sitä suosittelemme koko maassa. Jos villieläimessä olisi rabiesta, lemmikki saisi tartunnan todennäköisemmin ensin, Nokireki toteaa.
Ihmisen taudista käytetään nimitystä vesikauhu ja eläimen taudista raivotauti. Taudin esiintymisalueella asuvien ja matkustavien, sekä työssään rabiekselle mahdollisesti altistuvien henkilöiden rabiestartuntoja ehkäistään rokottamalla.