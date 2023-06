IS: Näin Paavo Arhinmäki kommentoi kiinnijääntiään graffitin teosta

Helsingin kaupungin apulaispormestari ja entinen kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) ei koe graffittikohulla olevan vaikutusta hänen kykyynsä hoitaa apulaispormestarin tehtävää, Ilta-Sanomat kertoo.

Arhinmäki jäi juhannusaattona kiinni laittoman graffitin teosta yhdessä kaverinsa kanssa lähellä Helsingissä sijaitsevaa Vuosaaren satamaa.

Tapaus on herättänyt arvostelua etenkin Arhinmäen aseman vuoksi. Hän ei itse koe, että teko vaikuttaisi hänen kykyynsä suoriutua tehtävistään apulaispormestarina.

– Tämä on tietysti vakava virhe. Rikoksena se on sen laatuinen, että tietenkin se tuo kolhun minuun. Mutta rikoksena se ei ehkä ole kuitenkaan niin vakava, että en olisi kykenevä hoitamaan työtehtäviäni. Minun toimialana on kulttuuri- ja nuoriso, eli siltä suunnalta on tullut jo paljon tuenosoituksia, Arhinmäki sanoo IS:lle.

Arhinmäki arvelee poliisin käsittelevän tapausta vahingontekona, josta todennäköisesti tulee sakkorangaistus. Arhinmäki sanoo tietenkin kantavansa rikosoikeudellisen vastuun teosta.

– En yritä selittää, se oli hölmöä ja tyhmää. Lapsuudenkaverin kanssa meillä tuli ajatus, että olisi hauska tehdä tämmöinen maalaus. Ajattelimme, että kyseinen paikka ei kiinnostaisi ketään, se oli betoniseinä ja ajattelimme sen sopivan siihen hyvin. Se oli tyhmästi tehty, Arhinmäki sanoo IS:lle.