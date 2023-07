IS: Näin kävi eduskunnasta pudonneille kansanedustajille

Kevään vaaleissa eduskunnan jättäneistä kansanedustajista noin puolet nosti huhtikuun lopussa kansanedustajan sopeutumisrahaa, uutisoi Ilta-Sanomat.

Eduskunnasta putosi vaaleissa yhteensä 31 kansanedustajaa. Lisäksi 31 kansanedustajaa ei enää asettautunut ehdolle.

Ennen eläkeikää eduskunnasta pudonneilla on edustajakauden pituudesta riippuen oikeus nostaa sopeutumisrahaa 1-3 vuoden ajan. Sopeutumisraha on suurudeltaan 2 100 euroa kuukaudelta, mutta määrä voi olla pienempi, mikäli saajalla on ansio- tai pääomatuloja.

Nostajien määrä kertoo siitä, että kaikki entiset kansanedustajat eivät ole siirtyneet eduskunnasta putoamisen jälkeen työelämään. Yksi heistä on Iiris Suomela (vihr.), joka kertoo saaneensa työtarjouksia, mutta haluavansa ensin viimeistellä yhteiskuntatieteiden opintonsa Tampereen yliopistossa.

Suomelan tavoitteena on valmistua vuoden 2024 aikana, jonka vuoksi opinnot ovat nyt etusijalla.

– Olen realisti sen suhteen. Haluan myös valmistua nopeasti. Ihmiset ovat onneksi myös hyvin ymmärtäneet, Suomela kommentoi.

Palkkatyöhön ei ole siirtynyt myöskään Mikko Kärnä (kesk.), joka kertoo harjoittavansa ulkosaaristossa sijaitsevalla pientilallaan omavaraistaloutta. Kärnä on kuitenkin hakenut lukuisia kunnanjohtajan virkoja.

Toukokuussa Kärnä haki Marttilan kunnanjohtajaksi, mutta ei tullut valituksi. Hän on parhaillaan kahden parhaan hakijan joukossa Pyhärannan kunnanjohtajaksi.

Sen sijaan poliittisen konsultoinnin tehtävät tai työt Puolustusvoimissa eivät Kärnää kiinnosta. Kärnä on koulutukseltaan upseeri.

– Koen, että minun paras osaamiseni tulisi parhaaseen käyttöön yhteiskunnallisissa tehtävissä. Jos jotain kansainvälisiä tehtäviä tulee, voin niitä harkita, Kärnä kertoo.

Entinen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) on taas pitänyt lomaa nykyhallituksen nimittämisestä lähtien.

Blomqvist kertoo kartoittaneensa pikku hiljaa mielenkiintoisia työtehtäviä, mutta kunnolla työnhaku alkaa vasta syksyllä. Blomqvist on saanut myös työrarjouksia, mutta ne eivät ole tuntuneet sopivilta.

– Ei ole mitään tiettyä mielessä. Jos löytyisi mielenkiintoisia tehtäviä, joissa minusta voisi olla hyötyä. Siinä vaiheessa mietitään tarkemmin, Blomqvist toteaa.

Myös Heidi Viljanen (sd.) on eduskunnasta tippumisen jälkeen rauhoittunut ja ottanut aikaa itselleen. Viljanen kertoo palaavansa vanhaan työhönsä päihdekuntoutuslaitoksen johtajaksi elokuun puolivälissä.

Osa entisistä kansanedustajista on kuitenkin siirtynyt ripeästi työelämään. Pia Lohikoski (vas.) kertoo palanneensa vanhaan työhönsä Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkönä jo toukokuun alussa.

– Tarkoitus oli jatkaa [eduskunnassa]. Äänestäjät päättivät toisin, joten nyt on tehtävä muuta, Lohikoski tiivistää.